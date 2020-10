Probabili formazioni Inghilterra Danimarca/ Quote, solo conferme? (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Inghilterra Danimarca, interessante partita valida per la Nations League 2020-2021 e che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre, presso Wembley. Nella sfida di andata i tre leoni avevano pareggiato a Copenaghen, rischiando dunque di farsi battere dal Belgio nella corsa alla Final Four; la svolta però potrebbe essere arrivata domenica, quando la nazionale di Gareth Southgate è andata sotto contro il Belgio e avrebbe potuto naufragare, ma ha ribaltato la situazione vincendo su questo stesso campo e dunque operando il sorpasso al primo posto in classifica. Attenzione però agli scandinavi: vincendo nettamente in Islanda si sono rimessi in corsa e sperano in un passo falso di una delle due big, naturalmente con 3 punti ottenuti tra poche ore la situazione si metterebbe decisamente meglio. Non resta allora che valutare quello che succederà a Wembley in questa sfida di Nations League, aspettando la quale possiamo fare una rapida analisi delle scelte da parte dei due Commissari Tecnici leggendo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Danimarca.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fissato per Inghilterra Danimarca indicano nella nazionale di casa quella favorita, in maniera abbastanza evidente: vale infatti 1,70 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la vittoria dei tre leoni, per contro il segno 2 che identifica il successo degli scandinavi porta in dote 4,75 volte quello che avrete scelto di investire mentre il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, vi farebbe guadagnare una somma che vale 3,75 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Nella lettura delle probabili formazioni di Inghilterra Danimarca vediamo che Southgate conferma il modulo con tre difensori: rispetto a domenica potrebbe giocare Coady in linea con Maguire e Eric Dier, il che significherebbe che Walker tornerebbe in corsa per la fascia dove dovrà vincere la concorrenza di Alexander-Arnold e Reece James. A sinistra sembra ormai lanciato Trippier che con i tre leoni gioca sul versante opposto rispetto all’Atletico Madrid; in mezzo al campo potrebbe essere confermato il tandem formato da Jordan Henderson e Declan Rice, e dunque sarà sulla trequarti che agirà Mount con la collaborazione del giovane Jadon Sancho, pronto a riprendersi una maglia da titolare. Davanti invece ci sarà Harry Kane: entrato dalla panchina contro il Belgio, sarà invece schierato dal primo minuto in luogo di Calvert-Lewin se non ci saranno sorprese.

GLI 11 DI HJULMAND

Kasper Hjulmand potrebbe andare verso la conferma del 4-2-3-1 che ha vinto in Islanda, e dunque riproporre gli stessi 11 per Inghilterra Danimarca: spazio a Kasper Schmeichel in porta, protetto dalla coppia difensiva che sarà formata da Kjaer e Christensen con Wass e Skov che di fatto sono due laterali di centrocampo prestati alla difesa, e dunque dovrebbero garantire una buona fase di spinta. A centrocampo la regia sarà quella di Delaney, al suo fianco resta favorito Hojbjerg così come Yussuf Poulsen dovrebbe essere nuovamente titolare a destra, anche se Skov Olsen spera in una maglia dal primo minuto. Allo stesso modo Pione Sisto, che sull’altro lato del campo insidia Braithwaite. Anche lui adattato a giocare sull’esterno, perché la maglia di prima punta sarà di Dolberg; l’attaccante del Nizza è favorito su Gytkjaer che sarebbe la sorpresa del CT della Danimarca, il trequartista titolare naturalmente sarà Eriksen.

TABELLINO INGHILETRRA DANIEMARCA

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Coady, Maguire, E. Dier; R. James, D. Rice, J. Henderson, Trippier; Sancho, Mount; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

DANIMARCA (4-2-3-1): K. Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Skov; Delaney, Hojbjerg; Y. Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Dolberg. Allenatore: Kasper Hjulmand



