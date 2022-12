Probabili formazioni Inghilterra Francia/ Diretta tv, quante stelle! (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FRANCIA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inghilterra Francia ci consentono di presentare quello che dovrebbe essere un meraviglioso quarto di finale per i Mondiali 2022 domani sera allo stadio di Al Khor, perché l’incrocio tra due corazzate europee è naturalmente ricchissimo di fascino. L’Inghilterra sta giocando un Mondiale ottimo: difesa di ferro (ha preso gol solo dall’Iran in una partita vinta per 6-2) e attacco capace di segnare 12 gol in quattro partite, negli ottavi il 3-0 rifilato al Senegal è stata una vittoria netta e apparentemente senza nemmeno faticare troppo, anche se naturalmente domani per Gareth Southgate si alzerà non poco la proverbiale asticella.

I campioni in carica della Francia hanno avuto ragione per 3-1 della Polonia negli ottavi, sostanzialmente dominando: Giroud segna in maniera costante, Mbappé fa ancora meglio e potrebbe riscrivere la storia della Coppa del Mondo, nonostante le tante assenze la qualità resta altissima e forse la Francia per tutti questi motivi resta favorita, nonostante abbia subito un gol in ogni partita finora disputata in Qatar. Di certo l’attesa è grande, motivo in più per andare adesso a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inghilterra Francia.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FRANCIA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Nelle probabili formazioni di Inghilterra Francia pensiamo che Gareth Southgate non apporti modifiche a quanto visto finora, che funziona molto bene. Il suo modulo 4-1-4-1 non necessita di cambiamenti, almeno sulla carta: Jordan Henderson è diventato titolare in mediana e dovrebbe essere confermato, al suo fianco dovremmo vedere Declan Rice in cabina di regia e naturalmente il giovane Bellingham, che continua a stupire per le sue prestazioni. In difesa, Maguire che nel Manchester United ha perso il posto si sta riscattando e quindi dovrebbe giocare ancora, il suo partner al centro della retroguardia rimane Stones mentre il rientro di Walker a destra ha definito anche i terzini, con Shaw sul versante di sinistra. Infine, nel tridente offensivo Foden sembra favorito ancora su Mount a sinistra, mentre a destra agirà Saka con Harry Kane chiaramente centravanti.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Anche Didier Deschamps dovrebbe confermare le sue scelte per le probabili formazioni di Inghilterra Francia. I Bleus si dispongono con un modulo 4-3-3 che però si presta a modifiche in corsa, non è “dogmatico”. Il terzino destro infatti è Koundé, un centrale adattato, quindi in fase di possesso la Francia gioca con lui, Varane e Upamecano sulla linea difensiva davanti a Lloris mentre Theo Hernandez diventa il laterale sinistro di un centrocampo nel quale di fatto Ousmane Dembélé parte da dietro per avere campo per incidere in fase offensiva, che è naturalmente il suo pezzo forte. Ecco allora la linea a quattro di quello che di fatto potrebbe diventare un 3-4-2-1, completata dai due mediani che saranno Rabiot e Tchouaméni; davanti ci sono ben pochi dubbi, Giroud si riprende il posto da titolare che spetta a colui che è ormai il miglior marcatore di sempre nella storia della sua nazionale, alle sue spalle agiscono Mbappé e Griezmann ma anche per loro naturalmente c’è massima libertà, spesso li vedremo anche in linea, e allora anche 3-4-3.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FRANCIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; J. Henderson, D. Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. All. Southgate.

FRANCIA (3-4-2-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano; O. Dembélé, Rabiot, Tchouaméni, T. Hernandez; Mbappé, Griezmann; Giroud. All. Deschamps.











