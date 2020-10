Probabili formazioni Inghilterra Galles/ Quote: esperimenti ma… (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GALLES: CHI SCENDE IN CAMPO?

Inghilterra Galles si gioca alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per questa partita amichevole, sempre affascinante derby britannico, sfida dunque di enorme tradizione anche se varrà per i due commissari tecnici Gareth Southgate e Ryan Giggs soprattutto come test verso i successivi impegni ufficiali nella Uefa Nations League. Fatta questa premessa, possiamo comunque andare a indagare circa le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inghilterra Galles per capire come queste due Nazionali potrebbero scendere in campo stasera nell’affascinante scenario dello stadio londinese di Wembley.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo osserviamo anche il pronostico di Inghilterra Galles secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa inglesi la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,33. Si sale poi a quota 5,00 per il pareggio (segno X), mentre un colpaccio del Galles varrebbe 9,00 volte la posta in palio per chi crederà nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GALLES

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Nelle probabili formazioni di Inghilterra Galles, il c.t. dei Leoni Gareth Southgate proporrà un mix di volti nuovi e nomi più esperti. La priorità è naturalmente per le partite ufficiali nella Uefa Nations League, ma un derby britannico da queste parti non può mai essere snobbato. Tutto questo considerato, le notizie che arrivano da Londra fanno pensare a un’Inghilterra che si dovrebbe schierare con il modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari: D. Henderson in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Alexander-Arnold, Gomez, Mings e Saka da destra a sinistra; in mediana ecco invece la coppia formata da Rice e J. Henderson, mentre sulla trequarti i titolari potrebbero essere Barnes, Grealish e Rashford in appoggio alla prima punta Calvert-Lewin.

LE SCELTE DI GIGGS

Discorso simile anche per Ryan Giggs: le probabili formazioni di Inghilterra Galles sono condizionate dalla Nations League, ma per i gallesi a maggior ragione la sfida all’Inghilterra ha un sapore ancora più speciale, anche in assenza di Ramsey e Bale. Il modulo di partenza potrebbe essere un 4-2-3-1 speculare a quello dell’Inghilterra, con i seguenti possibili titolari: Hennessey estremo difensore; davanti a lui da destra a sinistra N. Williams, Mepham, Ampadu e Davies; in mediana la coppia formata da Smith e Morrell; nel reparto offensivo, che più patisce le assenze, si può ipotizzare Brooks, J. Williams e James sulla trequarti in appoggio alla prima punta Moore.

TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): D. Henderson; Alexander-Arnold, Gomez, Mings, Saka; Rice, J. Henderson; Barnes, Grealish, Rashford; Calvert-Lewin. All. Southgate.

GALLES (4-2-3-1): Hennessey; N. Williams, Mepham, Ampadu, Davies; Smith, Morrell; Brooks, J. Williams, James; Moore. All. Giggs.



© RIPRODUZIONE RISERVATA