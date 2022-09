Probabili formazioni Inghilterra Germania/ Diretta tv: spazio per Tomori?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inghilterra Germania ci accompagnano verso la partita che domani sera a Wembley metterà di fronte due Nazionali storicamente rivali. Verrebbe da dire che non importa nemmeno quale sia “l’etichetta” di questa partita (stavolta l’ultima giornata del girone 3 della Lega A della Uefa Nations League), perché Inghilterra Germania è sempre una partita di lusso, a maggior ragione quando mancano ormai meno di due mesi ai Mondiali Qatar 2022, che sia gli inglesi sia i tedeschi vorranno vincere.

Nel frattempo, c’è comunque un impegno ufficiale da onorare, inoltre con effetti che potranno interessare anche l’Italia, che fa parte a sua volta dello stesso girone di Nations League e dunque seguirà quello che potrà succedere a Wembley con interesse, dopo il pareggio dell’andata. Lo scenario sarà meraviglioso, le squadre sono forti, adesso quindi è doveroso presentare alcuni temi circa le probabili formazioni di Inghilterra Germania alla vigilia della partita.

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inghilterra Germania sarà una delle partite visibili in diretta tv per la Uefa Nations League: appuntamento per gli abbonati sul canale Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming video sarà disponibile tramite Sky Go oppure su NowTV.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Le probabili formazioni di Inghilterra Germania potrebbero offrire da parte di Gareth Southgate un modulo 3-5-2 e sarà interessante capire se possa trovare spazio in difesa Tomori, anche se va sottolineato il rientro praticamente certo di Stones, che era squalificato contro l’Italia. Sulle fasce una certezza è Alexander-Arnold, a centrocampo si punta molto sui giovani quali Rice, Mount e Bellingham, che è addirittura del 2003. In attacco c’è abbondanza, da Kane a chi può sostenerlo, come seconda punta oppure esterno, come Grealish, Foden e Sterling.

LE SCELTE DI FLICK

Per i tedeschi del c.t. Hansi Flick il modulo di riferimento potrebbe invece essere il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni di Inghilterra Germania. In porta Ter Stegen in assenza di Neuer, in difesa i punti di riferimento sono invece Rudiger e Sule. In mediana i titolari potrebbero essere Kimmich e Gundogan, c’è poi moltissimo spazio per la qualità sulla trequarti, dove possiamo provare ad ipotizzare titolari Gnabry, Muller e Sané alle spalle della prima punta, incarico che domani sera a Wembley potrebbe toccare a Werner.











