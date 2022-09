Probabili formazioni Inghilterra Germania/ Quote: chi gioca a Wembley?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Inghilterra Germania entriamo nel clima di una partita che non potrà mai essere come le altre, quella che stasera a Wembley metterà di fronte due Nazionali storicamente rivali per l’ultima giornata del girone 3 della Lega A della Uefa Nations League, che ci interessa naturalmente da molto vicino, dal momento che si tratta anche dello stesso gruppo dell’Italia e oggi si decideranno in tal senso gli ultimi verdetti.

Probabili formazioni Ungheria Italia/ Quote, Mancini può cambiare qualcosa

Il fascino di Inghilterra Germania è comunque garantito sempre: una partita di lusso, a maggior ragione quando mancano ormai meno di due mesi ai Mondiali Qatar 2022. Inglesi e tedeschi saranno naturalmente protagonisti a fine anno in Medio Oriente, nel frattempo si sfidano a Londra, a caccia di un successo dopo il pareggio dell’andata. Lo scenario e i protagonisti promettono spettacolo, adesso quindi è doveroso presentare alcuni temi circa le probabili formazioni di Inghilterra Germania ormai a poche ore dalla partita.

DIRETTA/ Olanda Belgio (risultato finale 1-0): orange alla final four!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Germania in base alle quote offerte dall’agenzia Bwin, che vede favoriti i padroni di casa inglesi e quindi quota il segno 1 a 2,25, mentre poi si sale a 3,25 volte la posta in palio sia sul segno X sia sul segno 2, quindi sia in caso di pareggio sia di vittoria esterna da parte della Germania.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Le probabili formazioni di Inghilterra Germania potrebbero offrire da parte di Gareth Southgate un modulo 3-5-2 e sarà interessante capire se possa trovare spazio il rossonero Tomori, anche se va sottolineato il rientro praticamente certo in difesa di Stones, che era squalificato contro l’Italia. Sulle fasce una certezza inglese è Alexander-Arnold, a centrocampo si punta molto sui giovani quali Rice, Mount e Bellingham, che è addirittura del 2003. In attacco c’è abbondanza, da Kane a chi può sostenerlo, come seconda punta oppure esterno, come Grealish, Foden e Sterling.

Diretta/ Danimarca Francia (risultato finale 2-0): danesi secondi, francesi salvi

LE SCELTE DI FLICK

Per i tedeschi del c.t. Hansi Flick il modulo di riferimento potrebbe invece essere il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni di Inghilterra Germania. In porta dovrebbe giocare Ter Stegen in assenza di Neuer, in difesa i punti di riferimento sono invece Rudiger e Sule. In mediana i titolari potrebbero essere Kimmich e Gundogan, c’è poi moltissimo spazio per la qualità sulla trequarti della Germania, dove infatti possiamo provare ad ipotizzare titolari Gnabry, Muller e Sané alle spalle della prima punta, incarico che questa sera a Wembley potrebbe toccare a Werner.











© RIPRODUZIONE RISERVATA