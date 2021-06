Probabili formazioni Inghilterra Germania/ Quote: dubbi per Southgate

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Inghilterra Germania ci forniscono spunti molto interessanti per avvicinarsi alla grande sfida di oggi pomeriggio a Wembley, l’ottavo dei finale sicuramente più prestigioso degli Europei 2020. Saranno infatti molto importanti anche le scelte di formazione dei due c.t. Gareth Southgate e Joachim Loew in vista di Inghilterra Germania.

Gli inglesi finora sono stati solidi ma piuttosto deludenti sul piano del gioco, anche se hanno comunque vinto il girone D; per i tedeschi qualche brivido in più, soprattutto contro l’Ungheria, anche se la prestazione contro il Portogallo potrebbe mettere in crisi i padroni di casa. Di certo sarà una sfida di enorme fascino, di conseguenza adesso andiamo a scoprire le ultime informazioni circa le probabili formazioni di Inghilterra Germania.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo andiamo a scoprire il pronostico su Inghilterra Germania in base alle quote dell’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti i padroni di casa inglesi: infatti il segno 1 è quotato a 2,55. Il segno 2 per la vittoria della Germania varrebbe invece 2,90 volte la posta in palio, infine si salirebbe fino a quota 3,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X), che è l’ipotesi più remunerativa.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Le probabili formazioni di Inghilterra Germania sono ancora un rebus sul fronte britannico: per Gareth Southgate la questione è delicata, tra le assenze di Chilwell e Mount e diversi ballottaggi ancora aperti mentre la partita si avvicina sempre di più. Disegniamo comunque l’Inghilterra secondo un modulo 4-2-3-1 con Pickford naturalmente in porta; davanti a lui Walker, Stones, Maguire e Shaw dovrebbero comporre la difesa a quattro da destra a sinistra; Phillips e uno tra Henderson e Rice agiranno in mediana, dove dunque troviamo il primo vero dubbio di formazione per Southgate; dubbi che aumentano sulla trequarti dell’Inghilterra, con Saka e Foden entrambi in ballottaggio con Grealish per affiancare Sterling, che sembra dunque essere l’unico certo del posto dal primo minuto alle spalle del centravanti Kane.

LE MOSSE DI LOEW

Le probabili formazioni di Inghilterra Germania dovrebbero invece causare meno problemi per quanto riguarda i tedeschi. Infatti per la Germania le assenze di Klostermann e Hofmann dovrebbero pesare meno, il commissario tecnico Joachim Loew dovrebbe affidarsi al seguente modulo 3-4-3 dal primo minuto, naturalmente con tutti i suoi migliori giocatori in campo: Neuer in porta; difesa a tre composta da Ginter, Hummels e Rüdiger; a centrocampo da destra a sinistra ecco Kimmich, i due centrali Kroos e Goretzka ed infine l’atalantino Gosens, che si è meritatamente conquistato lo status di titolare in questa Germania; infine il tridente d’attacco che dovrebbe vedere Müller, Gnabry e Havertz titolari. Per i tedeschi dunque non dovrebbero esserci ballottaggi, salvo sorprese.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane. All. Southgate.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chilwell, Mount.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz. All. Loew.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Klostermann, Hofmann.



