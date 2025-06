Probabili formazioni Inghilterra Germania U21: quote, moduli e titolari per la finale degli Europei Under 21 (oggi 28 giugno 2025)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA U21: I TITOLARI PER LA FINALE EUROPEI UNDER 21

Le probabili formazioni Inghilterra Germania U21 ci permettono di entrare nell’atmosfera della finale degli Europei Under 21 che si giocherà a Bratislava questa sera, sabato 28 giugno 2025, con gli inglesi che cercheranno il bis e i tedeschi che invece vorranno ripetere la vittoria nella fase a gironi.

L’Inghilterra U21 infatti è la detentrice del titolo, nel girone ha chiuso proprio dietro la Germania (perdendo per 2-1), ma poi è cresciuta in maniera davvero convincente battendo la Spagna nei quarti e infine in semifinale con la vittoria contro l’Olanda. Ecco allora che l’impressione è che gli inglesi non siano più quelli di dieci giorni fa: un chiaro avviso per i rivali…

D’altro canto la Germania U21 ha vinto il girone con tre successi su altrettante partite, poi ha sofferto per cogliere solamente ai tempi supplementari la vittoria contro l’Italia nonostante la doppia superiorità numerica (grande onore agli Azzurrini), ma in semifinale il perentorio 3-0 sulla Francia ci ha detto che i tedeschi sono tornati a fare la voce grossa.

Le due squadre si conoscono molto bene, anche perché si sono appunto già affrontate appena dieci giorni fa. Da un lato questo è un dettaglio molto significativo, anche pensando alle scelte degli allenatori, dall’altro una finale è molto diversa da una partita ai gironi e quindi adesso scopriamo le ultime notizie sulle probabili formazioni Inghilterra Germania U21…

QUOTE E PRONOSTICO

Incertissime le quote Snai per il pronostico su Inghilterra Germania U21: il segno 1 infatti è quotato a 2,55 e il segno 2 a 2,65, come a dire che sia quasi impossibile indicare una squadra favorita per la finale. Si potrebbe allora giocare il pareggio per cercare una vincita maggiore, con il segno X che da Snai è indicato a 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA U21

ECCO I PRESCELTI DA CARSLEY

Nelle probabili formazioni Inghilterra Germania U21 il c.t. britannico Lee Carsley dovrebbe affidarsi a chi ha già giocato in semifinale e quindi puntare su un modulo 4-2-1-3 per l’Inghilterra con Beadle alle spalle di una difesa a quattro formata da Livramento, Cresswell, Quansah e Hinshelwood. Attenzione poi ad alcuni giocatori che potrebbero giocare in più posizioni, ma indichiamo Anderson e Scott in mediana e McAtee come trequartista, di fatto ad aprire l’attacco con le ali Hutchinson ed Eliott ai fianchi del centravanti Stansfield.

SCOPRIAMO I TITOLARI DELL'”ITALIANO” DI SALVO

Antonio Di Salvo, c.t. con evidenti origini italiane, dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2 nelle probabili formazioni Inghilterra Germania U21: il portiere titolare per i giovani tedeschi è Atubolu; davanti a lui in difesa Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi (che nella Under 15 giocava per l’Inghilterra) e Brown; a destra potrà spingere Knauff, poi a centrocampo per la Germania U21 ecco pure i mediani Reitz e Martel ed infine Nebel; in attacco il jolly potrebbe essere Gruda, ma puntiamo su Weiper (già in gol contro gli inglesi) con il bomber Woltemade.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA U21: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-1-3): Beadle; Livramento, Cresswell, Quansah, Hinshelwood; Anderson, Scott; McAtee; Hutchinson, Stansfield, Eliott. All. Carsley.

GERMANIA (4-4-2): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Knauff, Reitz, Martel, Nebel; Weiper, Woltemade. All. Di Salvo.