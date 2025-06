Probabili formazioni Inghilterra Germania U21: le scelte dei due CT verso il big match nel girone B degli Europei Under 21 2025.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA U21: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Dobbiamo leggere le probabili formazioni Inghilterra Germania U21, uno dei big match in tutta la prima fase degli Europei Under 21 2025, che va in scena mercoledì 18 giugno e definirà la posizione dei tedeschi nel girone B, detto che la Germania è già qualificata avendo vinto entrambe le sue partite, per di più con due goleade.

L’Inghilterra invece si deve ancora qualificare ai quarti: può strappare il primo posto alla stessa Germania (evitando così la Danimarca) ma d’altro canto anche essere eliminata, anche se per questo scenario dovrebbero incastrarsi alcuni elementi.

Primo tra tutti la sconfitta della stessa Inghilterra, poi una vittoria della Slovenia (che ha fermato i tre leoni sul pareggio) ma con una differenza reti che nelle due partite sia tale da permettere ai balcanici di operare il sorpasso in questo criterio: in questo momento la differenza è ampia e per questo motivo le qualificazioni sembrano definite.

In più il pareggio starebbe bene a entrambe le nazionali in campo qui e dunque vedremo cosa succederà, ma innanzitutto analizziamo insieme le scelte da parte dei due CT con le probabili formazioni Inghilterra Germania U21.

QUOTE E PRONOSTICO INGHILTERRA GERMANIA U21

Per le probabili formazioni Inghilterra Germania U21 leggiamo anche le quote secondo la Snai: favore del pronostico alla nazionale dei tre leoni con un valore equivalente a 2,50 volte la giocata sul segno 1, per contro il segno 2 che regola il successo dei tedeschi vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,70 volte l’importo investito e infine con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, arriviamo a una vincita ammontante a 3,35 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA U21

GLI 11 DI CARSLEY

Con le probabili formazioni Inghilterra Germania U21 vediamo che Lee Carsley non rinuncia chiaramente ai suoi titolari, anche se potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla Slovenia: in difesa restano titolari Quansah e Cresswell davanti a Beadle con Archie Gray e Livramento da terzini, confermati rispetto alla partita precedente.

A centrocampo invece Morton potrebbe prendere il posto di Anderson andando così ad affiancare Hackney, sulla trequarti invece Hutchinson se la gioca con McAtee per la zolla centrale, restano favoriti Harvey Elliott e Nwaneri per gli esterni con Rowe o Stansfield a giocare da centravanti.

LE DECISIONI DI DI SALVO

Antonio Di Salvo rischierà i suoi titolari? Qualcuno sì, forse non tutti: per esempio il bomber Woltemade potrebbe essere risparmiato a favore di Weiper o per la conferma di Tresoldi, in questo caso Wanner o Rohl sulla trequarti mentre sugli esterni Thielmann e Knauff sono due candidati per sostituire Gruda e Nebel.

A centrocampo capitan Martel può giocare ancora, ma con lui potrebbe esserci Jander; in difesa turno di riposo eventuale per Rosenfelder, dunque Siebert con Arrey-Mbi e da valutare i due terzini Collins e Nathaniel Brown, il portiere invece sarà sempre Atubou.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA U21: IL TABELLINO

INGHILTERRA U21 (4-2-3-1): Beadle; A. Gray, C. Cresswell, Quansay, Livramento; Hackney, Morton; H. Elliott, Hutchinson, Nwaneri; Stansfield. Allenatore: Lee Carsley

GERMANIA U21 (4-2-3-1): Atubou; Collins, Siebert, Arrey-Mbi, N. Brown; Martel, Jander; Thielmann, Wanner, Knauff; Weiper. Allenatore: Antonio Di Salvo