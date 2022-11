Probabili formazioni Inghilterra Iran/ Quote, chi affianca Kane? (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRAN: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Inghilterra Iran ci avviciniamo alla prima partita in programma oggi in Qatar, per aprire il girone B dei Mondiali 2022, nel quale i Tre Leoni sono naturalmente favoriti. Dopo la finale raggiunta agli Europei l’Inghilterra vuole scalare anche l’ultimo gradino e tornare a vincere qualcosa per la prima volta dal 1966, quindi inizia questa Coppa del Mondo essendo tra le principali candidate alla vittoria finale. Questo succede spesso e poi in genere l’Inghilterra saluta prima del previsto, ma almeno nel girone non ci dovrebbero davvero essere problemi per Southgate.

A dire il vero la retrocessione nella Lega B di Nations League non esalta l’Inghilterra, di recente spesso deludente, ma il mirino è puntato sui Mondiali, che per gli inglesi sono logicamente l’unico vero obiettivo. L’Iran invece è a caccia di una missione impossibile o quasi, ma se riuscisse a vincere oggi avrebbe già vinto (per così dire) il suo Mondiale. Il vero obiettivo potrebbe essere la partita contro gli Usa per motivazioni non solo calcistiche, ma adesso concentriamoci sull’aspetto tattico e analizziamo più nel dettaglio le probabili formazioni di Inghilterra Iran.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Iran in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che come prevedibile sono a senso unico: il segno 1 è quotato a 1,37, mentre poi si sale a 4,50 già in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria dell’Iran (formalmente in trasferta) varrebbe ben 11 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRAN

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Gareth Southgate nelle probabili formazioni di Inghilterra Iran potrebbe avere qualche dubbio in più del previsto, a cominciare dalla scelta del modulo, che potrebbe essere il 4-3-3. Il portiere sarà Pickford, anche se Pope sta giocando alla grande con il Newcastle; Trippier potrebbe essere il terzino sinistro con Alexander-Arnold a destra, in mezzo invece sembra che Dier e Stones possano essere titolari ma occhio a Walker, convocato anche se non al top della condizione. A centrocampo possiamo affermare che Rice sarà titolare; da valutare Phillips, il posto al fianco del playmaker dovrebbe essere di Bellingham e la terza maglia in mediana potrebbe essere contesa tra Mount e il favorito Henderson. Davanti ovviamente il centravanti sarà Kane; sugli esterni favoriti Foden e Saka ma ci sono anche Sterling e Rashford, inoltre se Southgate optasse per il 4-2-3-1 o il 3-4-2-1 potrebbero esserci vari cambiamenti.

LE MOSSE DI QUEIROZ

Il giramondo Carlos Queiroz, per le probabili formazioni di Inghilterra Iran, dovrebbe puntare sul modulo 4-1-4-1: cautela per Azmoun, reduce da un infortunio, che sarebbe insieme a Ghoddos uno dei due trequartisti centrali alle spalle della prima punta Taremi. Per completare il reparto offensivo dell’Iran, ecco che a destra giocherebbe Jahanbakhsh, con Vahid Amiri a sinistra. Nel caso in cui invece Azmoun non fosse titolare, ci sarà spazio per Torabi. Passando poi alla difesa, Moharrami e Jalali saranno i due terzini mentre la coppia centrale a protezione del portiere Beiranvand sarà formata da Pouraliganji e Kanaani. Resta infine da definire chi sarà il regista basso davanti alla difesa, maglia per la quale il favorito potrebbe essere Cheshmi.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRAN: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Dier, Trippier; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden. All. Southgate.

IRAN (4-1-4-1): Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Kanaani, Jalali; Cheshmi; Jahanbakhsh, Azmoun, Ghoddos, V. Amiri; Taremi. All, Queiroz.











