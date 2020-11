Probabili formazioni Inghilterra Irlanda/ Quote, sarà turnover per Southgate?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRLANDA: CHI IN CAMPO A WEMBLEY?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inghilterra Irlanda, la partita amichevole in programma questa sera alle ore 21.00 tra le mura del Wembley Stadium: andiamo a scoprire le mosse di Southgate come di Kenny. L’attesa verso questo test è grande: parliamo di due vecchie rivali, che pure si scontreranno questa sera solo per l’ottava volta nella loro storia. Non solo: entrambe le squadre dopo un avvio di stagione impegnativo, vorranno approfittare dello scontro di gran lusso di oggi a Londra per testare la loro condizione in vista degli ultimi appuntamenti del 2020 con la Nations League. La squadra dei Tre leoni infatti torna in campo dopo il clamoroso KO rimediato a ottobre contro la Danimarca: una sconfitta che sta danneggiando il cammino della azionale inglese verso la fase finale della competizione UEFA. Pure l’Irlanda attende questa fase di novembre come occasione di riscatto: ottobre si è chiuso con la sconfitta maturata con la Finlandia – ennesimo risultato negativo di fila – ed è tanta la voglia de il Trifoglio di trovare contro Galles e Bulgaria il primo successo nell’edizione del torneo. Ma prima sarà il caso di testare condizione e concentrazione in questa bella amichevole: andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inghilterra Irlanda.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match amichevole, non esitiamo a consegnare alla Tre Leoni il favore del pronostico, e pure le quotazioni date dalla Snai sono favorevoli. Nell’1×2 vediamo che oggi il successo dell’Inghilterra è stato dato a 1.32 contro il più elevato 8.75 fissato per la vittoria dell’Inghilterra: il pareggio è stato invece dato a 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRLANDA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Per le probabili formazioni di Inghilterra Irlanda, ecco che Southgate non dovrebbe rinunciare al classico 4-3-3, dove pure non dovremmo vedere grandi big, che saranno invece a disposizione del CT per i prossimi match della Nations League contro Belgio e Islanda. Pure l’11 che dovrebbe venir schierato in campo a Wembley non sarà meno valido: qui vedremo Pope tra i pali, mentre in avanti dovrebbero farsi di nuovo vedere Gomez e Coady. Saka e Trippier dovrebbero essere i primi titolari sulle fasce ma nel caso non mancano le buone alternative dalla panchina, anche tra i big. Southgate dovrebbe poi affidarsi a Winks per la cabina di regia come già fatto contro il Galles, nell’amichevole di ottobre, con Keane e Henderson mezzali. Dovrebbero essere maglie confermate anche in attacco: senza Ings, ecco Sterling, con Calvert e Grealish pronti a scendere in campo da titolari.

LE SCELTE DI KENNY

Dovrebbe essere ancora il 4-3-3 il modulo di partenza del Ct Kenny per le probabili formazioni dell’Irlanda: qui però vedremo qualche titolare in più considerato che sono stati davvero pochi i giocatori convocati per questa tornata di fine 2020. Ecco che allora questa sera vedremo sempre Randolph titolare tra i pali, con Doherty, Duffy, O’Shea e Stevens confermato i difesa dal primo minuto. Hourihane, centrale dell’Aston Villa sarà poi fulcro del gioco della nazionale del trifoglio con Hendrick e Molumby al suo fianco. Per l’attacco non ci sarà Maguire, ma Horgan, Brady e Connolly: occhi puntati però sull’esterno mancino del West Bromwich Albion Callum Robinson, che solo pochi giorni fa ha affrontato il Tottenham di Harry Kane (oggi destinato però alla panchina).

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pope; Saka, Gomez, Coady, Trippier; M Keane, Winks, Henderson; Sterling, Calvert, Grealish All. Southgate

IRLANDA (4-3-3): Randolph; Doherty, Duffy, O’Shea, Stevens; Molumby, Hourihane, Hendrick; Horgan, Brady, Connolly All. Kenny.



© RIPRODUZIONE RISERVATA