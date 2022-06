Probabili formazioni Inghilterra Italia U19/ Quote: le mosse del ct Nunziata

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U19: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inghilterra Italia U19 ci accompagnano verso la partita che oggi pomeriggio sarà valida per le semifinali degli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Slovacchia. Per gli Azzurrini del c.t. Nunziata è già un traguardo eccellente, perché entrare tra le prime quattro Nazionali d’Europa e qualificarsi per i Mondiali Under 20 è un segnale importante per l’Italia U19, che però nell’ultima giornata della fase a gironi ha perso male contro la Francia e ora è attesa da un altro esame con una big come l’Inghilterra.

Probabili formazioni Italia Francia U19/ Sarà rivoluzione azzurra contro i Bleus?

Incrocio non facile, perché da secondi del nostro girone incrociamo la vincitrice dell’altro gruppo, ma in una semifinale europea non ci può essere una sfida “facile”. In attesa di scoprire che cosa potrà succedere sul campo di Senec, scopriamo le ultime notizie sulle mosse dei due commissari tecnici Foster e Nunziata a proposito delle probabili formazioni di Inghilterra Italia U19.

DIRETTA/ Italia Slovacchia U19 (risultato finale 1-0): decide Ambrosino

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Italia U19 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i giovani inglesi, che formalmente giocano in casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,60 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Italia U19.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U19

LE MOSSE DI FOSTER

Nelle probabili formazioni di Inghilterra Italia U19, il c.t. inglese Ian Foster dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 3-4-3. I possibili undici titolari dovrebbero essere i seguenti: Sharman-Lowe in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Quansah, Edwards e Humphreys; linea a quattro invece a centrocampo con Oyegoke, Scott, Chukwuemeka e Chambers da destra a sinistra; infine, i titolari nel tridente offensivo britannico potrebbero essere Iling a destra, Delap come centravanti e Devine ala sinistra.

Probabili formazioni Italia Slovacchia U19/ Quote: le scelte di Nunziata

LE SCELTE DI NUNZIATA

Parlando invece delle scelte di Carmine Nunziata per le probabili formazioni di Inghilterra Italia U19, dobbiamo notare che gli Azzurrini dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-3-1-2. In porta il titolare potrebbe essere Zacchi; davanti a lui, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Turicchia, Stivanello, Coppola e Fontanarosa da destra a sinistra; ecco poi Terracciano, Degli Innocenti e Fazzini nel terzetto di centrocampo, Baldanzi come trequartista e infine la coppia d’attacco che potrebbe vedere titolari Volpato e Ambrosino.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U19

INGHILTERRA (3-4-3): Sharman-Lowe; Quansah, Edwards, Humphreys; Oyegoke, Scott, Chukwuemeka, Chambers; Iling, Delap, Devine. All. Foster.

ITALIA (4-3-1-2): Zacchi; Turicchia, Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini; Baldanzi; Volpato, Ambrosino. All. Nunziata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA