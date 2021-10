Probabili formazioni Inghilterra Italia U20/ Bollini punta su Cortinovis (8 Nazioni)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20: RIPARTE IL TORNEO 8 NAZIONI

Andiamo a esplorare le probabili formazioni di Inghilterra Italia U20: la partita si gioca a Chesterfield, ed è valida per la seconda giornata del Torneo 8 Nazioni 2021-2022. Gli azzurrini. alle ore 20:00 di giovedì 7 ottobre, tornano in campo ad un mese di distanza: all’esordio di questa competizione, che è ormai tradizionale anche per la nostra nazionale, hanno vinto in Polonia e dunque vanno a caccia di conferme, anche se inevitabilmente adesso l’asticella delle difficoltà si alza perchè l’Inghilterra è una delle nazionali più competitive.

Italia Under 20 che aveva disputato la sua ultima partita contro la Serbia, un’amichevole: in quel caso aveva perso, dunque Alberto Bollini va a caccia di riscatto immediato sapendo che la vera sfida si giocherà poi con i Mondiali. Intanto però valutiamo come potrebbero andare le cose questa sera, soprattutto in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, e dunque andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di Inghilterra Italia U20.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20

LE SCELTE DI EDWARDS

Inghilterra Italia U20 sarà affrontata da Andy Edwards con un 4-3-3: per tracciare la formazione dei giovani tre leoni possiamo fare riferimento al roboante 6-1 timbrato un mese fa sulla Romania. In porta avremo dunque Trafford; in difesa Drameh e Buchanan sarebbero i due terzini, poi spazio alla coppia centrale che verrà formata da Wood e Mola. Davanti alla difesa il perno dovrebbe essere rappresentato da Bate; con lui agirebbero le due mezzali Azeez e McAtee, con Weir che spera di avere una maglia tanto quanto i due esterni offensivi Morgan Rogers e Rak-Sakyi, che però dovranno vincere la concorrenza di Philogene-Bidace e Mighten. Questi due infatti dovrebbero partire favoriti nelle scelte del loro Commissario Tecnico; in attacco invece il posto da titolare sarà di Sam Greenwood, passato anche dall’Arsenal ma ora impegnato con la Under 23 del Leeds.

GLI 11 DI BOLLINI

Per Inghilterra Italia U20 Bollini punterà su un 4-2-3-1, con scelte che tendenzialmente andranno a ricalcare quelle viste il mese scorso in Polonia. Secondo questa idea, in porta avremo Gelmi e davanti a lui due centrali difensivi che saranno Armini e Dalle Mura, mentre sulle corsie laterali i terzini dovrebbero essere Ghislandi (ma attenzione a Bouah) e Ponsi. La cerniera di centrocampo, ancora una volta, dovrebbe prevedere la presenza di Edoardo Bove e Leone; davanti a loro, il trequartista che agirà come uomo tra le linee sarà Cortinovis, ma tra i convocati spicca anche la presenza di Daniel Maldini che avrebbe la maglia di esterno sinistro. A destra, se la giocano Oristanio e Riccardi: il primo è favorito, e non bisogna poi dimenticarsi di giocatori come Sekulov e Gyabuaa che naturalmente sono come dei titolari aggiunti, per una buona abbondanza. La prima punta potrebbe essere Cudrig, che se la gioca con Di Serio.

IL TABELLINO

INGHILTERRA U20 (4-3-3): Trafford; Drameh, Wood, Mola, Buchanan; Azeez, Bate, McAtee; Philogene-Bidace, S. Greenwood, Mighten. Allenatore: Andy Edwards

ITALIA U20 (4-2-3-1): Gelmi; Ghislandi, Armini, Dalle Mura, Ponsi; Leone, E. Bove; Oristanio, Cortinovis, D. Maldini; Cudrig. Allenatore: Alberto Bollini



