Probabili formazioni Inghilterra Italia U20/ Bonfanti guida l’attacco? (Elite League, oggi 16 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Inghilterra Italia U20 parliamo della partita che gli azzurrini giocano giovedì 16 novembre, con calcio d’inizio alle ore 20:00 di casa nostra: è il primo di due impegni che questa nazionale azzurra disputerà nella finestra mensile, siamo sempre nel torneo Elite League (o 8 Nazioni, comunque lo si voglia chiamare) e martedì saremo a Sassuolo per sfidare il Portogallo. Due partite interessanti dunque, con le quali proseguire il lavoro svolto da Alberto Bollini: ricordiamo che l’Italia U20 è vice campione del mondo in carica.

Da questo punto di vista dunque bisognerà provare a mantenere alto il livello, anche se le nazionali giovanili servono soprattutto a formare giocatori; sia come sia, va anche detto che l’ultimo impegno ci ha visto battere la Polonia il mese scorso. Adesso, aspettando che la partita di Doncaster prenda il via, proviamo a fare un rapido focus sulle scelte che Bollini potrebbe operare per questa sera, prendendoci del tempo utile per andare a leggere le probabili formazioni di Inghilterra Italia U20.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20

LE SCELTE DI BOLLINI

Andiamo dunque a vedere le scelte di Bollini per Inghilterra Italia U20. Il modulo dovrebbe essere un 4-3-3, con possibili varianti a partita in corso: in porta andrà quasi certamente Mastrantonio, che è il titolare e favorito su Palmisani. Per quanto riguarda la difesa, il pacchetto centrale potrebbe essere formato da Fontanarosa e Alessandro Della valle; sulle corsie laterali possono invece correre Filippo Terracciano a destra e Missori a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, il reparto è sicuramente ben fornito.

Il playmaker davanti alla difesa dovrebbe farlo Ignacchiti che quest’anno gioca in Serie C nel Pontedera, poi come due mezzali possiamo puntare su Faticanti e Pisilli (entrambi di scuola Roma, ma il primo adesso è al Lecce in Serie A) anche se Hasa, Amatucci e Zuccon sono certamente delle alternative più che valide. In attacco Montevago, Bonfanti e D’Andrea appaiono in vantaggio sulla concorrenza; qui attenzione in particolar modo a Nicolò Turco e Luigi Cherubini, quest’ultimo sta facendo molto bene nella Roma Primavera ed è reduce da due gol consecutivi nelle ultime due giornate.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (4-3-3): Mastrantonio; F. Terracciano, A. Dellavalle, Fontanarosa, Missori; Faticanti, Ignacchiti, Pisilli; Montevago, Bonfanti, D’Andrea. Allenatore: Alberto Bollini











