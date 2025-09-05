Probabili formazioni Inghilterra Italia U20: le possibili mosse di Carmine Nunziata per la partita amichevole (oggi 5 settembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20: LE MOSSE DI CARMINE NUNZIATA

Non è semplice parlare delle probabili formazioni Inghilterra Italia U20: siamo all’inizio di una nuova stagione e quindi fatalmente di un nuovo ciclo parlando di una Nazionale giovanile, per l’Italia U20 c’è stato anche un cambio di allenatore ma d’altro canto siamo pure nel cammino di preparazione verso i Mondiali di categoria, con gli Azzurrini che per di più sono i vice-campioni in carica grazie alla finale di due anni fa nella precedente edizione dei Mondiali Under 20.

Probabili formazioni Italia Montenegro U21/ I primi titolari per Silvio Baldini! (oggi 5 settembre 2025)

Lo stadio di Chesterfield terrà a “battesimo” il graditissimo ritorno sulla panchina dell’Italia U20 proprio del c.t. che fu artefice di quell’argento iridato, cioè Carmine Nunziata, reduce dall’ultimo biennio trascorso alla guida della Nazionale Under 21 fino agli Europei chiusi ai quarti in modo beffardo contro la Germania.

Probabili formazioni Italia Estonia/ Quote, due o tre dubbi! (qualificazioni Mondiali, oggi 5 settembre 2025)

Questo potrebbe sembrare a molti un passo indietro, ma siamo sicuri che un veterano del lavoro con i giovani come Nunziata saprà fare molto bene e tutto sommato ha la prospettiva di vivere nuovamente un Mondiale da commissario tecnico, quindi è davvero molto relativo parlare di passo indietro. Non a caso le amichevoli di questi giorni saranno di enorme prestigio: stasera in Inghilterra e martedì contro la Germania, naturalmente sempre Under 20.

Fra le particolarità della partita odierna ci sarà il fatto che invece l’Inghilterra U20 non si è qualificata per il Mondiale di categoria e di conseguenza dall’altra parte avremo una Nazionale che lavorerà più in prospettiva, senza un grande obiettivo immediato. Una sfida del genere tuttavia è sempre di enorme fascino e allora adesso cerchiamo di dire qualcosa sulle probabili formazioni Inghilterra Italia U20, pur con tutte le cautele del caso.

Probabili formazioni Moldavia Israele/ Quote: ecco le scelte! (qualificazioni Mondiali, 5 settembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20: I POSSIBILI TITOLARI

Dobbiamo adesso spiegare il perché di tanta cautela circa le probabili formazioni Inghilterra Italia U20. Abbiamo detto che per i padroni di casa è un ciclo completamente nuovo, ma è particolare anche la situazione dell’Italia, che lavora verso il Mondiale Under 20 con un c.t. nuovo e dopo sei mesi dall’ultima partita disputata dalla nostra nazionale Under 20, dal momento che a giugno erano saltate le due amichevoli inizialmente in programma. Dobbiamo allora tornare alla vittoria 0-3 dello scorso 20 marzo sul campo della Turchia, ovviamente con c.t. ancora Bernardo Corradi.

Tra i pochi titolari che ritroviamo in gruppo possiamo citare il portiere Jacopo Seghetti, convocato con gli altri estremi difensori Alessandro Nunziante e Lapo Siviero. Per il resto, sarà doppiamente intrigante analizzare le mosse del c.t. Carmine Nunziata in vista della partita amichevole di stasera a Chesterfield.

Tra i difensori ci sono molti “nuovi” italiani: i convocati comprendono Wisdom Amey, Cristian Cama, Christian Corradi, Emanuel Benjamín de Sant’Ana Balbinot (che gioca nel Real Madrid), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco, Javison Osarumwense Idele, Raphael Kofler, Vittorio Magni e Andrea Natali. Ecco poi a centrocampo i nomi di Pietro Candelari, Luca Di Maggio, Jonas Harder, Mattia Mannini, Lorenzo Riccio, Fabio Rispoli, Marco Romano, Emanuele Sala e Jacopo Sardo. Infine, l’Italia U20 potrà contare come attaccanti su Maat Daniel Caprini, Ismael Konate, Mattia Liberali, Mattia Mosconi, Alvin Obinna Okoro e Jamal Iddrissou, quest’ultimo convocato in sostituzione di Osayuki Jeff Ekhator, chiamato in Under 21.