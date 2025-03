PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA LETTONIA: I TITOLARI DI TUCHEL E NICOLATO

Paolo Nicolato sfida Thomas Tuchel a Wembley, dato l’enorme differenziale in termini di tasso tecnico fra i giocatori a disposizione vogliamo evidenziare soprattutto il ruolo dei due allenatori nelle probabili formazioni Inghilterra Lettonia per il girone K delle qualificazioni mondiali. Tuchel è ai suoi primi giorni sulla sempre scomoda panchina dell’Inghilterra, a maggior ragione quando il c.t. è uno straniero, al quale non viene concesso alcun margine d’errore – per informazioni chiedere a Fabio Capello. Per entrare nel cuore degli inglesi, per un tedesco c’è un solo modo: vincere il Mondiale, che sarebbe il secondo titolo a 60 anni di distanza.

In Lettonia diventerebbe eroe nazionale Nicolato anche solo portando la Nazionale alla fase finale, che d’altronde sarebbe impresa non inferiore a un trionfo finale per i Leoni di sua maestà britannica. I giocatori a sua disposizione sono di seconda fascia, molto giocano in patria e anche chi è all’estero non bazzica campionati top, quindi innanzitutto ci sarà da vincere l’emozione che Wembley certamente creerà agli ospiti scelti come titolari nelle probabili formazioni Inghilterra Lettonia.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Inghilterra Lettonia è a senso unico ancora di più che pochi giorni fa contro l’Albania, tanto che le quote per il segno 1 si aggirano circa 1,20, considerato praticamente ovvio un successo dei padroni di casa.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA LETTONIA

TUCHEL CAMBIA QUALCOSA?

Thomas Tuchel potrebbe anche permettersi di cambiare qualcosa nelle probabili formazioni Inghilterra Lettonia, conservando comunque un enorme vantaggio tecnico. Di base c’è sempre il modulo 4-3-3: Pickford in porta con la difesa a quattro e magari il rossonero Walker insidierà James a destra, mentre indichiamo Konsa, Guehi e Colwill come nomi possibili per le due maglie da difensori centrali e il teenager Lewis-Skelly a sinistra, dove c’è poca scelta per l’Inghilterra; in mediana Jones, Rice ed Henderson sono i tre nomi per due posti; in attacco si potrebbe infine insistere su Foden esterno destro, Bellingham centrale e Rashford ala destra, magari Solanke potrebbe insidiare Kane come centravanti.

QUALI TITOLARI PER NICOLATO?

Scopriamo anche i nomi dei possibili titolari per Paolo Nicolato nelle probabili formazioni Inghilterra Lettonia. Dobbiamo tenere conto che sono assenti due giocatori che avrebbero potuto essere titolari, cioè Tobers in difesa e Varslavāns sulla trequarti offensiva. Considerate queste defezioni, potremmo schierare il 3-4-2-1 della Lettonia con Matrevics in porta; davanti a lui i tre difensori dal primo minuto potrebbero essere Černomordijs, Balodis e Birka; nella linea a quattro a centrocampo collochiamo invece Jurkovskis a destra, la coppia centrale con Zelenkovs e Saveļjevs, infine come esterno sinistro Cigaņiks; spazio poi per il reparto offensivo, cominciando da Ikaunieks e Dašķevičs, che dovrebbero agire a sostegno del centravanti Gutkovskis.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA LETTONIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA ((4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Colwill, Lewis-Skelly; Rice, Henderson; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. All. Tuchel.

LETTONIA (3-4-2-1): Matrevics; Černomordijs, Balodis, Birka; Jurkovskis, Zelenkovs, Saveļjevs, Cigaņiks; Ikaunieks, Dašķevičs; Gutkovskis. All. Nicolato.