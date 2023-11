Probabili formazioni Inghilterra Malta/ Quote, Southgate con Saka e Kane (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA MALTA: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Inghilterra Malta, partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 17 novembre: per il gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024 questo match è del tutto ininfluente, se non per il fatto che i tre leoni devono ancora blindare il primo posto (possono arrivarci Ucraina o Italia, in lotta per il posto nella fase finale) ma hanno già conquistato l’obiettivo principale della qualificazione, a suon di vittorie importanti (come quella sugli azzurri) e un solo pareggio, dominando per ora un girone che nascondeva insidie, soprattutto dopo la retrocessione nella Lega B di Nations League.

Al contrario Malta ha ancora zero punti: sempre sconfitta la nazionale di Michele Marcolini, che in certi momenti ha comunque dato prova di poter crescere ma sa bene che molto probabilmente dovrà chiudere queste qualificazioni agli Europei 2024 senza punti, e dunque con la testa già proiettata agli impegni che verranno pur sapendo che la gloria verosimilmente potrebbe non arrivare mai. Adesso concentriamoci su quelle che potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici per questa partita, prendendoci del tempo per leggere insieme in modo dettagliato le probabili formazioni di Inghilterra Malta.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Inghilterra Malta, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo C nelle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,02 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 16,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 40,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA MALTA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Naturalmente, vista la situazione, in Inghilterra Malta Gareth Southgate potrebbe fare turnover, o comunque operarlo nel match in Macedonia del Nord: il modulo sarà un 4-3-3 o un 4-2-3-1, da stabilire alcuni ruoli tra cui anche quello di portiere, con Johnston e Ramsdale che sperano in una chance al posto di Pickford, comunque favorito. In difesa il ballottaggio è a sinistra tra Colwill e Trippier, quest’ultimo può giocare anche a destra e in questo caso sarebbe in competizione con Walker, mentre in mezzo sono in risalita le quotazioni di Maguire che potrebbe fare coppia con Guehi. Per quanto riguarda il centrocampo, il terzetto titolare è stato messo in discussione da un Alexander-Arnold ormai “pensato” come mezzala: a riposare questa sera potrebbe anche essere Bellingham, in alternativa panchina per Kalvin Phillips o magari per Declan Rice. Davanti, potrebbe comunque giocare Harry Kane anche perché Wilson, convocato, si è dovuto fermare per infortunio; Rashford e Foden sono le alternative a Saka e Grealish per quanto riguarda le corsie esterne, da vedere allora come Southgate gestirà le ultime due partite.

LE MOSSE DI MARCOLINI

Marcolini affronta Inghilterra Malta con il 3-4-1-2, e anche per lui ci sono domande aperte con la possibilità di dare spazio a chi ha giocato meno. In porta andrà Bonello mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Steve e Jean Borg con Enrico Pepe, sulle fasce laterali avremo la spinta di Joseph Mbong a destra mentre Camenzuli sull’altro versante è più un terzino che si adatta a fare il fluidificante, dunque sulla carta la corsia mancina resterà comunque più bloccata. In mezzo al campo potremmo avere ancora Guillaumier, che di questa Malta è di fatto il faro e il primo giocatore cui viene recapitato il pallone; Nicky Muscat è il secondo giocatore ad occupare la cerniera mediana, poi avremo Yankam che può arretrare per fare la mezzala ma di base parte sulla trequarti, giostrando tra le linee alle spalle dei due attaccanti. Qui, i dubbi ci sono: rispetto alla sconfitta contro l’Ucraina potrebbe tornare titolare Satariano, le alternative sono Montebello e Paul Mbong con Nwoko che tutto sommato parte ancora con il favore del suo allenatore, queste però sono ipotesi e tra poco scopriremo la verità…

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERR MALTA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Trippier, Maguire, Guehi, Colwill; Alexander-Arnold, D. Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Allenatore: Gareth Southgate

MALTA (3-4-1-2): Bonello; S. Borg, J. Borg, E. Pepe; J. Mbong, N. Muscat, Guillaumier, Camenzuli; Yankam; Nwoko, Satariano. Allenatore: Michele Marcolini











