Probabili formazioni Inghilterra Olanda U21: le scelte di Carsley e Reiziger verso la semifinale degli Europei Under 21 2025.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA OLANDA U21: SI FA SUL SERIO!

Spazio molto atteso quello sulle probabili formazioni Inghilterra Olanda U21, perché finalmente mercoledì 25 giugno si giocano le due semifinali degli Europei Under 21 2025 e questa è la prima. Un grande peccato, soprattutto per il modo, che l’Italia non sia presente, ma lo spettacolo rimane comunque assicurato.

Si affrontano due nazionali che sono riuscite a sovvertire un pronostico contrario: l’Inghilterra campione in carica si è svegliata nel momento più importante e ha saputo battere la Spagna, che sembrava avere qualcosa in più ma ancora una volta, come già in passato, ha dovuto cedere ai tre leoni.

Significativa e bellissima la vittoria dell’Olanda sul Portogallo: maturata ancora una volta negli ultimi minuti, in inferiorità numerica dal 21’ e dopo aver sbagliato un rigore, mostrando ancora una volta una straordinaria resilienza per questa nazionale.

Adesso, ancora una volta, è tutto in una notte e anche le scelte di campo dovranno essere azzeccate; a tale proposito andiamo a capire in che modo i due CT intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Bratislava, siamo qui appunto per valutare insieme le probabili formazioni Inghilterra Olanda U21.

QUOTE E PRONOSTICO INGHILTERRA OLANDA U21

Secondo le quote fornite dalla Snai per la semifinale, e che leggiamo con le probabili formazioni Inghilterra Olanda U21, la nazionale favorita è quella dei tre leoni con un valore pari a 2,15 volte la giocata sul segno 1; per contro abbiamo la vittoria dell’Olanda che è regolata dal segno 2 e porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, con il segno X per il pareggio andreste a guadagnare una cifra equivalente a 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA OLANDA U21

CARSLEY HA QUALCHE DUBBIO

Legittimamente, trattandosi di una semifinale, i due CT hanno qualche dubbio: partiamo da Lee Carsley, le probabili formazioni Inghilterra Olanda U21 possono rappresentare l’ennesima squadra diversa per il tecnico irlandese che ha sempre cambiato parecchio, anche le posizioni in campo. Ci sono almeno tre jolly nei leoni: Hinshelwood che stasera può giocare come terzino sinistro con Livramento a destra, Hutchinson schierato sulla stessa corsia ma avanzato sulla trequarti e ovviamente Harvey Elliott, già impiegato centralmente ma in semifinale possibile esterno destro per consentire a McAtee di essere ancora titolare.

I punti di domanda aperti? Eccoli: a centrocampo Alex Scott e Morton devono vincere la concorrenza di Elliot Anderson, come centravanti Stansfield difende la maglia dalla concorrenza di Rowe e lo stesso McAtee non è troppo sicuro di essere titolare, perché la pressione di Nwaneri è chiaramente molto forte. Alla fine dunque il cardine di questa Inghilterra U21 rimane la sua difesa: Quansah e Cresswell giocheranno ancora una volta come centrali mentre in porta avremo Beadle, per tutto il resto possiamo aspettarci, da parte di Carsley, rimescolamenti anche sorprendenti.

REIZIGER NEI GUAI

Punti di domanda aperti per Michael Reiziger, che intanto nelle probabili formazioni Inghilterra Olanda U21 parte da un dato negativo: ci sono ben tre squalificati, tutti titolarissimi. Ruben Van Bommel ha lasciato gli orange in dieci nei quarti, hanno raggiunto la somma limite di ammonizioni Kenneth Taylor e Rensch. Dunque, che fare? Proviamo a ipotizzare: come terzino destro spazio a Kasanwirjo che è quello di ruolo, a centrocampo a giocare titolare sarà uno tra Banzuzi e Milambo, che partono sostanzialmente alla pari, mentre come esterno sinistro del tridente avremo Poku, già due volte decisivo agli Europei Under 21 2025.

Forse al netto di queste sostituzioni le idee di Reiziger sono più chiare rispetto a quelle del collega: Rofes in porta, Van den Berg e Hato davanti a lui e Maatsen a fare il terzino sinistro, poi Flamingo piazzato davanti alla difesa con Valente che naturalmente sarà la seconda mezzala. In attacco Manhoef si è dimostrato insostituibile e difficilmente uscirà dai titolari per la semifinale, Van Bergen invece se la gioca con Ohio ma tutto sommato dovrebbe essere lui, che ha scalato le gerarchie, a prendersi la maglia dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA OLANDA U21: IL TABELLINO

INGHILTERRA U21 (4-2-3-1): Beadle; Livramento, Quansah, Cresswell, Hinshelwood; A. Scott, Morton; H. Elliott, McAtee, Hutchinson; Stansfield. Allenatore: Lee Carsley

OLANDA U21 (4-3-3): Roefs; Kasanwirjo, Van den Berg, Hato, Maatsen; Banzuzi, Flamingo, Valente; Manhoef, Van Bergen, Poku. Allenatore: Michael Reiziger