Probabili formazioni Inghilterra Polonia/ Quote, Paulo Sousa perde Lewandowski!

Studiamo le probabili formazioni di Inghilterra Polonia, una delle partite più interessanti che si giocano nel quadro delle qualificazioni Mondiali 2022 per questa terza giornata: le due nazionali si affrontano alle ore 20:45 di mercoledì 31 marzo, siamo a Wembley e, salvo sorprese, si tratta del primo di due incroci che varranno il primo posto nel gruppo I. I tre leoni per il momento viaggiano a punteggio pieno, avendo demolito San Marino (segnando anche meno rispetto alle attese) e poi vincendo in Albania, con un passo al momento ottimo.

Insegue per il momento la Polonia, che ha sfruttato il turno casalingo contro Andorra per riscattare il pareggio in Ungheria, un risultato di per sé non troppo negativo ma che non è stato accolto con troppa soddisfazione. Sarà interessante valutare quello che succederà sul terreno di gioco di uno stadio storico; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Polonia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Inghilterra Polonia, dunque andiamo subito a vedere quali siano le quote che sono state previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte la puntata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, vale 7,00 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA POLONIA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Le scelte di Gareth Southgate nelle probabili formazioni di Inghilterra Polonia ricalcano di fatto quanto visto domenica sera. In porta avremo ancora Pope, davanti a lui sembrano andare verso la conferma sia Stones che Maguire mentre sugli esterni ci sono i ballottaggi aperti Trippier-Walker e Shaw-Chilwell, al momento è difficile stabilire chi sarà in campo. Un’occasione in mediana ce l’ha il giovane Bellingham, che sta trovando spazio nel Borussia Dortmund e potrebbe agire come mezzala; in cabina di regia Declan Rice dovrebbe essere confermato e ormai rappresenta un elemento stabile dell’undici titolare, in panchina può così slittare Phillips con il gioiellino del Manchester City Foden che ancora una volta completerebbe il reparto. Davanti le scelte del CT riguarderanno ancora Harry Kane, ovviamente nella posizione di centravanti, e poi Sterling e Mount che agiranno come esterni, con un modulo che in corso d’opera può passare al 4-2-3-1.

GLI 11 DI PAULO SOUSA

Con l’avvento di Paulo Sousa, lo vediamo leggendo le probabili formazioni di Inghilterra Polonia, la nazionale dell’Est Europa è passata a giocare con un 4-3-1-2: purtroppo Paulo Sousa perde il suo bomber Lewandowski che si è infortunato, senza di lui chiaramente la potenza di fuoco polacca sarà minore ma comunque sarà Swiderski, in gol contro Andorra, a giostrare al fianco di Piatek mentre Milik si piazzerà tra le linee potendo eventualmente formare un 4-3-3. Avremo poi una linea mediana abbastanza offensiva perché una delle due mezzali sarà Zielinski, che a Napoli gioca spesso e volentieri come raccordo tra centrocampo e attacco; sul centrodestra si posiziona Jozwiak, al centro come sempre quello che è ormai un veterano e cioè Krychowiak, forse non cresciuto secondo le attese ma comunque calciatore importante. Piatkowski e Glik formano la coppia centrale di difesa a protezione di Szczesny, sugli esterni dovrebbero invece agire Bereszynski e Rybus senza troppe sorprese.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pope; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Foden, D. Rice, Bellingham; Sterling, Kane, Mount. Allenatore: Gareth Southgate

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Piatkowski, Glik, Rybus; Jozwiak, Krychowiak, Zielinski; Milik; Swiderski, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa



