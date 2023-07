Probabili formazioni Inghilterra Portogallo U21/ Diretta tv: chi gioca domani? (1 luglio 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA PORTOGALLO U21: CHI GIOCA STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Inghilterra Portogallo U21 per avvicinarci alla partita che domani si giocherà a Kutalsi, in Georgia, come terzo quarto di finale agli Europei Under 21 2023. Partita sicuramente di grande fascino, alla quale arriva particolarmente bene l’Inghilterra Under 21 che infatti è stata in grado di dominare il suo girone con tre vittorie in altrettante partite disputate, segnando sei gol ma soprattutto con una difesa ancora imbattuta in virtù della triplice vittoria per 2-0 in tutti gli incontri giocati fino a questo momento.

Per il Portogallo Under 21 l’avventura nella fase a gironi è stata invece decisamente più complicata a causa della sconfitta al debutto contro la Georgia, situazione poi raddrizzata grazie al pareggio contro l’Olanda e soprattutto alla determinate vittoria per 2-1 contro il Belgio nell’ultima giornata, che ha dato ai lusitani l’accesso alla seconda fase degli Europei. Alla vigilia della partita, presentiamo allora tutti i possibili temi del match leggendo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Portogallo U21.

DIRETTA INGHILTERRA PORTOGALLO U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inghilterra Portogallo U21 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con il quarto di finale agli Europei Under 21 2023 sarà in chiaro per tutti su Rai Sport, numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video sul sito di Rai Play o con la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA PORTOGALLO U21

LE MOSSE DI CARSLEY

Le probabili formazioni di Inghilterra Portogallo U21 offrono molte possibilità di scelta al c.t. britannico Lee Carsley, che ha vinto il girone in due partite, nella terza ha fatto turnover e ha comunque vinto contro la Germania. Qualcuno dei giocatori impiegati nella terza partita potrebbe aver scalato le gerarchie, ma in Lina di massima ci affidiamo a un modulo 4-4-2 con questi possibili undici giocatori titolari: in porta Trafford; davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Garnier, Harwood-Bellis, Colwill e Aarons da destra a sinistra; altralinea a quattro anche a centrocampo, dove invece i titolari dovrebbero essere Gomes, Jones, Ramsey e Gibbs-White; infine, ipotizziamo come favoriti nella coppia d’attacco dell’Inghilterra Under 21 Madueke e Gordon.

LE SCELTE DI RUI JORGE

Meno calcoli da fare per Rui Jorge, i lusitani infatti nelle probabili formazioni di Inghilterra Portogallo U21 dovrebbero confermare in linea di massima i titolari della terza partita del girone, la decisiva vittoria contro il Belgio. Non si può quindi pensare al turnover nel modulo 4-1-2-3 con Celton Biai in porta; davanti a lui i quattro difensori José Carlos, Alexander Penetra, André Amaro e Nuno Tavares da destra a sinistra; molto importante il ruolo di Tiago Dantas come regista basso, più avanti ecco invece Joao Neves e Samuel Costa per completare il centrocampo ed infine ecco il tridente offensivo del Portogallo Under 21 con Francisco Conceicao, Fabio Silva e Pedro Neto.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA PORTOGALLO U21: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-4-2): Trafford; Garnier, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Gomes, Jones, Ramsey, Gibbs-White; Madueke, Gordon. All. Carsley.

PORTOGALLO (4-1-2-3): Biai; José Carlos, Penetra, Amaro, Tavares; Dantas; Neves, Costa; Conceicao, Silva, Neto. All. Rui Jorge.











