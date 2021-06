Probabili formazioni Inghilterra Romania/ Southgate fa riposare Kane e Sterling?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ROMANIA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Inghilterra Romania ci parlano dell’amichevole che va in scena domenica 6 giugno, presso il Riverside Stadium di Middlesbrough, con calcio d’inizio alle ore 18:00. Nello stesso stadio in cui hanno appena battuto l’Austria, i tre leoni disputano un’altra partita di avvicinamento agli Europei: a differenza di altre nazionali Gareth Southgate ha scelto avversari più abbordabili, tanto che la Romania è una delle squadre che hanno mancato la qualificazione alla fase finale e dunque non avrà nemmeno il torneo da preparare.

Sarà interessante valutare quello che il CT inglese deciderà di fare, ma ci possiamo aspettare che ci sia un turno di riposo per qualche titolare per mettere in ritmo anche le seconde linee che saranno poi molto importanti in vista della fase degli Europei. Aspettando dunque che a Middlesbrough si giochi, proviamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo, prendendoci del tempo per leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Inghilterra Romania.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ROMANIA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

In Inghilterra Romania ci sono i reduci delle due finali europee: oggi il portiere dovrebbe essere Dean Henderson, protetto da una linea difensiva nella quale Coady e Stones possono essere i due centrali e sulle fasce agire Trippier (o Walker) e Chilwell. Da definire il centrocampo, potrebbe essere interessante la soluzione con Bellingham e Declan Rice insieme anche se chiaramente c’è sempre Jordan Henderson a giocarsi la maglia, il modulo comunque dovrebbe prevedere due mediani con una linea di trequartisti, dunque verosimilmente ci sarà spazio per Mount e Saka con il supporto centrale di Rashford, dalla panchina possibile Jadon Sancho mentre la prima punta potrebbe essere Calvert-Lewin.

GLI 11 DI RADOI

Per Mirel Radoi Inghilterra Romania sarà l’occasione eventuale per mandare in campo un 4-2-3-1 con esperienza e gioventù a mischiarsi in campo. Il portiere stavolta potrebbe essere Nita, con una difesa nella quale Nedelceanu e Chiriches sarebbero ancora i due centrali, lasciando a Sorescu e Ganea il compito di correre sulle fasce. Può cambiare qualcosa tra centrocampo e attacco, in mediana per esempio ad affiancare Razvan Marin ci sarebbe Cicaldau: conferma per Ianis Hagi, a sinistra invece potrebbe essere il momento di Paun (che si gioca il posto con Andrei Ivan) mentre in posizione centrale, sulla trequarti, ci aspettiamo che sia Stanciu ad avere una maglia da titolare. Allo stesso modo il centravanti dovrebbe essere diverso rispetto a mercoledì, quando la nazionale ha perso contro la Georgia: Keseru dunque prenderà il posto di Alibec.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): D. Henderson; Walker, Coady, Stones, Chilwell; D. Rice, Bellingham; Mount, Rashford, Saka; Calvert-Lewin. Allenatore: Gareth Southgate

ROMANIA (4-2-3-1): Nita; Sorescu, Nedelceanu, Chiriches, Ganea; Cicaldau, R.Marin; I. Hagi, Stanciu, Paun; Keseru. Allenatore: Mirel Radoi



