Probabili formazioni Inghilterra San Marino/ Quote, ampio turnover per Southgate

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SAN MARINO: CHI IN CAMPO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inghilterra San Marino, sfida in programma oggi, giovedi 25 marzo 2021 tra le mura dello stadio di Wembley a Londra, e valida per il primo turno del girone I per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Alla vigilia del fischio d’inizio siamo dunque davvero curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Southgate come di Varrella per questa sfida, il cui esito però pare già scritto. Tenuto conto che per la Serenissima come miglior risultato nella storia si ricorda appena il successo per 1-0 contro il Liechtenstein occorso nel 2004, è facile immaginare che per la Tre leoni oggi sia tutto facile. Tanto che non possiamo escludete per il ct l’intenzione di dare spazio a un ampio turnover: dopo aver concesso magari ad alcuni big pochi minuti per scaldare i motori e ritrovare il giusto feeling dopo il lungo stop, ecco che saranno i giovani ad essere chiamati a regolare i sammarinesi. Andiamo a vedere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Inghilterra San Marino.

QUOTE E PRONOSTICO

Non ce ne vogliano i fan della Serenissima, ma alla vigilia del match di Wembley non facciamo certo fatica ad assegnare agli inglesi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 del match ha poi fissato a 1.01 il successo dell’Inghilterra, contro il 33.00 segnato per l’eventuale vittoria di San Marino: il pareggio vale 18.00 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SAN MARINO

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Inghilterra San Marino, Gareth Southgate spingerà dal primo minuto parecchi giovani e diversi big si accomoderanno in panchina: ci attendiamo parecchi cambi poi a match indirizzato, anche per poter sperimentare sul campo soluzioni nuove in vista dei prossimi impegni internazionali. Fissato il consueto 4-2-3-1, ecco che già in attacco per una volta il capitano Harry Kane potrebbe lasciare spazio a un giovane come è Dominic Calvert Lewin: potrebbe essere spazio per Foden (in doppietta ancora a novembre con l’Islanda), Rashford e Sterling alle sue spalle ma è probabile che Watkins, Mount e Ward possano dar loro il cambio. A centrocampo dovrebbe essere spazio per la coppia composta da Bellingham e Rice: in difesa Southgate si affiderà a Chilwel, Maguire, Stones e Trippier, con Henderson (n 1 del Manchester United) titolare tra i pali.

LE SCELTE DI VARRELLA

Poche alternative per Franco Varrella, che dovrà affidarsi ai suoi giocatori più in forma per sfidare l’Inghilterra, in un match che pure pare ampiamente scritto, già alla vigilia. Segnato comunque il 4-4-2 come modulo di partenza, ecco che oggi a Londra dovrebbe esserci spazio per Rossi e D’Addario al centro della difesa, mentre la coppia Brolli-Palazzi si occuperà delle corsie esterne. A centrocampo il tecnico dovrebbe dare nuova fiducia a Lunadei e Golinucci, mentre Hirsch e Tomassini del SS Pennarossa completeranno lo schieramento sull’esterno. Per le due punte della Serenissima il tecnico dovrebbe poi consegnare le maglie da titolari a Berardi (SS Folgore) e Nanni (Cesena) ma non scordiamo dalla panchina anche Stefanelli e Vitaioli.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Henderson; Chilwell, Maguire, Stones, Trippier; Bellingham, Rice; Foden, Rashford, Sterling; Calvert Lewin. All.: Southgate

SAN MARINO (4-4-2): Benedettini; Brolli, D’Addario, Rossi, Palazzi; Tomassini, Lunadei, Golinucci, Hirsch; Berardi, Nanni. All.: Varrella



