Probabili formazioni Inghilterra Scozia/ Quote: Southgate all’attacco

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SCOZIA: CHI GIOCA OGGI?

Oggi è il giorno del derby britannico, le probabili formazioni di Inghilterra Scozia ci permettono quindi di presentare questa partita ricchissima di fascino e tradizione, ma pure assai importante per le sorti del girone D degli Europei 2020. Le formazioni di Inghilterra e Scozia infatti scenderanno in campo stasera a Wembley dopo verdetti opposti nella prima giornata: gli inglesi del c.t. Gareth Southgate infatti arrivano dalla vittoria contro la Croazia e cercano la certezza matematica della qualificazione agli ottavi di finale già con un turno d’anticipo, impresa nemmeno impossibile considerata la superiorità tecnica sui cugini scozzesi allenati dal c.t.

Steve Clarke, che arrivano invece da una sconfitta casalinga contro la Repubblica Ceca e avranno bisogno di un’impresa per rimanere in corsa. Tutto questo premesso, adesso diamo uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Inghilterra Scozia.

PRONOSTICO E QUOTE

Ne approfittiamo adesso per dare uno sguardo al pronostico su Inghilterra Scozia: l’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti in questa partita i padroni di casa inglesi, possiamo infatti notare che il segno 1 per il successo dell’Inghilterra è quotato a 1,33, mentre poi si sale di parecchio già in caso di segno X per il pareggio (5,25) e fino ad addirittura 10 volte la posta in palio sul segno 2 in caso invece di vittoria esterna della Scozia.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SCOZIA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Le probabili formazioni di Inghilterra Scozia dovrebbero vedere il c.t. di casa Gareth Southgate intenzionato a puntare su un offensivo modulo 4-3-3, per sfruttare la superiorità tecnica dell’Inghilterra nei confronti dei cugini della Scozia. Basterebbe citare i nomi dei tre titolari nell’attacco inglese per capire tutto: la prima punta sarà Kane, affiancato da Foden a destra e Sterling a sinistra. Un ruolo importante in proiezione offensiva dovrebbe essere pure quello di Mount, che potrebbe giocare anche da trequartista ma dovrebbe fare il terzo di centrocampo insieme a Rice e Phillips. La difesa davanti al portiere Pickford dovrebbe infine conservare il suo tradizionale assetto a quattro, con Walker terzino destro, i due centrali Stones e Mings ed infine Chilwell nei panni del terzino sinistro.

LE SCELTE DI CLARKE

Sul fronte scozzese, il c.t. Steve Clarke non dovrebbe modificare l’assetto tattico delle probabili formazioni di Inghilterra Scozia, nonostante la sconfitta di mercoledì pomeriggio contro la Repubblica Ceca. Largo dunque a un modulo 3-5-2 che dovrà essere prudente in fase difensiva ma cercare anche di garantire spinta quando sarà la Scozia ad avere il pallone. Compito arduo a Wembley, affidato a questi possibili titolari: in porta Marshall; davanti a lui, la retroguardia a tre dovrebbe essere formata da Hanley, Cooper e Hendry; folta linea a cinque a centrocampo, con Tierney esterno destro, poi Armstrong, McGinn, McTominay ed infine Robertson che dovrà agire sulla corsia mancina; infine il tandem d’attacco dovrebbe essere composto da Adams e Christie.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Rice, Phillips, Mount; Foden, Kane, Sterling. All. Southgate.

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, Cooper, Hendry; Tierney, Armstrong, McGinn, McTominay, Robertson; Adams, Christie. All. Clarke.



