Probabili formazioni Inghilterra Serbia: le scelte dei due CT verso la partita valida per le qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SERBIA: LEONI QUALIFICATI!

Parliamo delle probabili formazioni Inghilterra Serbia andando ad anticipare la partita di Wembley, in programma giovedì 13 novembre per le qualificazioni Mondiali 2026. Nel girone K i tre leoni hanno già staccato il pass: sei partite e altrettante vittorie, compreso il roboante 5-0 in questo match di andata.

Probabili formazioni Norvegia Estonia/ Quote: assente Odegaard (qualificazioni Mondiali, 13 novembre 2025)

Pura formalità dunque per un Thomas Tuchel che ha raggiunto il primo obiettivo, ma che potrebbe comunque fare un favore alla Serbia: terza a un punto dall’Albania, questa nazionale deve sperare di fare risultato questa sera, poi battere la Lettonia in casa e sperare che l’Inghilterra vada a vincere a Tirana sempre domenica.

Probabili formazioni Francia Ucraina/ Quote: assenze di lusso! (qualificazioni Mondiali, 13 novembre 2025)

Non sarà semplice, e il problema sta in questa partita: la Serbia non è per nulla favorita anche considerando le motivazioni, i tre leoni vogliono chiaramente puntare a chiudere a punteggio pieno pur senza affanni, dunque possiamo aspettarci una partita vera pur se Tuchel potrebbe fare un po’ di turnover.

Dunque vedremo, perché come sempre sarà il campo a fornire il suo esito; noi intanto dobbiamo ipotizzare appunto in che modo le due nazionali saranno disposte sul terreno di gioco di Wembley, e allora possiamo iniziare la nostra valutazione sulle probabili formazioni Inghilterra Serbia.

Probabili formazioni Irlanda Portogallo/ Quote: out Evan Ferguson (qualificazioni Mondiali, 13 novembre 2025)

QUOTE E PRONOSTICO INGHILTERRA SERBIA

Con le probabili formazioni Inghilterra Serbia parliamo anche delle quote che sono state emesse dalla Snai, secondo cui vale appena 1,30 volte la giocata il segno 1 per la vittoria dei tre leoni; già alto il valore per il pareggio perché con il segno X si arriva ad una vincita ammontante a 5,25 volte quello che avrete messo sul piatto, infine il segno 2 che regola il successo della nazionale balcanica porta in dote un guadagno che corrisponde a 9,75 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SERBIA

TURNOVER PER TUCHEL?

Nelle probabili formazioni Inghilterra Serbia si rivedono Jude Bellingham e Foden che avevano saltato gli ultimi impegni; il modulo di Tuchel oscilla tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, da capire appunto quanto turnover ci sarà ma possiamo pensare che Pickford sia confermato in porta con una difesa nella quale Reece James e O’Reilly possono essere i due terzini, in mezzo Guéhi quasi certo del posto mentre l’altro se lo giocano Konsa, che è favorito, e Stones con Quansah che potrebbe fare da terzo incomodo.

A centrocampo Declan Rice comanda le operazioni; Morgan Rogers può avere una maglia con Bellingham da mezzala. Da vedere ovviamente, perché anche Elliot Anderson (titolare in Lettonia) rimane un’alternativa; nel tridente offensivo poi Kane potrebbe venire confermato come prima punta, sugli esterni Saka e Rashford vanno per la maggiore ma nomi come quelli di Gordon, Eze e appunto Foden non possono essere esclusi a priori, allora possiamo dire che tra qui e Tirana ci sarà parecchio ricambio e intanto vedremo chi giocherà stasera.

LE SCELTE DI PAUNOVIC

Saltato Dragan Stojkovic, per la prima volta la nazionale balcanica è affidata a Veljko Paunovic: qui banalmente bisogna capire anche il modulo, che può comunque rimanere un 3-4-1-2. Dubbio Vlahovic, infortunatosi con la Juventus: in sua assenza sarebbe uno tra Andrej Ilic e Cvetkovic a giocare al fianco del veterano Aleksandar Mitrovic, a destra Mimovic o Zivkovic a seconda di quale gara si voglia impostare mentre a sinistra non è in discussione il posto di Kostic, tra le linee invece dovremmo avere Samardzic che si è rilanciato con l’Atalanta, decidendo la trasferta di Marsiglia in Champions League.

Da definire il centrocampo, nel quale Gudelj e Aleksandar Stankovic potrebbero essere confermati ma devono vincere la pressione di Nemanja Maksimovic; poi ecco la difesa nella quale Erakovic, Strahinija Pavlovic e Veljkovic dovrebbero giocare in linea (occhio però a Milosavljevic), in porta per la Serbia ci sarà Djordje Petrovic che gioca in Inghilterra con il Bournemouth, ma come detto la presenza di un nuovo CT lascia intendere che ci possano essere altre scelte anche per quanto riguarda il sistema di gioco, dunque per la Serbia è tutto in divenire.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SERBIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; R. James, Guéhi, Konsa, O’Reilly; Rogers, D. Rice, Ju. Bellingham; Saka, Kane, Gordon. Allenatore: Thomas Tuchel

SERBIA (3-4-1-2): D. Petrovic; Erakovic, S. Pavlovic, Veljkovic; Zivkovic, A. Stankovic, Gudelj, Kostic; Samardzic; A. Mitrovic, Cvetkovic. Allenatore: Veljko Paunovic