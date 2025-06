PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVENIA U21: LA CORAZZATA INGLESE!

Con le probabili formazioni Inghilterra Slovenia U21 analizziamo una partita che va in scena domenica 15 giugno, nella seconda giornata del girone B agli Europei Under 21 2025: sulla carta poca storia anche se gli incroci recenti hanno esaltato più che altro la nazionale balcanica, che dunque ci può ragionevolmente credere.

L’Inghilterra però è la nazionale che difende il titolo, ha sicuramente perso elementi di grande spicco e già protagonisti tra i “grandi” ma ne ha altri nel proprio arsenale, in più dopo qualche mese ha ritrovatoil suo vecchio CT.

Vale a dire, quel Lee Carsley che un anno fa ha fatto da ponte tra l’addio di Gareth Southgate e l’avvento di Thomas Tuchel nella nazionale maggiore, per andare a chiudere il percorso in Nations League e poi tornare qui per provare a difendere il titolo.

Sarà allora interessante scoprire quello che succederà nel corso della partita, che come detto pende certamente dalla parte dei tre leoni ma potrebbe riservare sorprese; intanto come sempre noi possiamo fare qualche rapida analisi sulle scelte che saranno operate da parte dei due CT andando a leggere quali sono le probabili formazioni Inghilterra Slovenia U21.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVENIA 21

LE SCELTE DI CARSLEY

Quella inglese si può definire una sorta di corazzata, Carsley la schiera con un 4-4-2 che però è atipico perché alcuni calciatori occupano ruoli di adattamento. Nelle probabili formazioni Inghilterra Slovenia U21 ad esempio Iling Junior potrebbe ancora essere il terzino sinistro, a destra c’è addirittura Archie Gray che contende il posto a Livramento e Rico Lewis con quest’ultimo che a dire il vero può avanzare il suo raggio d’azione operando a centrocampo, dove in qualche uscita il CT ha impiegato Hinshelwood, che sarebbe un centrale, come laterale di destra.

Ad ogni modo le certezze sembrano essere Beadle in porta, Charlie Cresswell al centro e Harvey Elliott che parte da sinistra; in mezzo agiscono Hackney e Jobe Bellingham, quest’ultimo osservato speciale perché è il fratello di Jude e, come lui, ha firmato per il Borussia Dortmund. A completare la difesa sarà uno tra Ronnie Edwards e Egan-Riley, mentre davanti Nwaneri dovrebbe avere il posto confermato e agirà in qualità di seconda punta, con Stansfield che invece è l’unico centravanti di ruolo ad essere stato convocato.

LA RISPOSTA DI RAZDRH

La risposta di Andrej Razdrh nelle probabili formazioni Inghilterra Slovenia U21 prevede un 4-2-3-1 nel quale Obric e Golic si giocano il posto di difensore centrale per fare reparto con Kuzmic; il portiere sarà Turk che è anche il capitano di questa nazionale balcanica, per quanto riguarda le corsie laterali Milic, che ha giocato anche a destra nei mesi passati, dovrebbe percorrere la fascia mancina come da ruolo naturale, così da lasciare Ilenic a destra e facendo presente che questi elementi sono gli unici terzini convocati dal Commissario Tecnico per gli Europei.

In mezzo al campo invece dovremmo avere poche sorprese con Krupic e Pisek; Kojic invece può giocare sulla trequarti al posto di Pecar, sulle corsie laterali avanzano la loro candidatura Jovanovic e Brest ma Razdrh spesso si è affidato a Cipot come esterno tattico (sarebbe un attaccante) e dunque bisognerà vedere cosa sceglierà di fare oggi, poi dovremmo avere Potocnik favorito per giocare come centravanti ma appunto Cipot gli potrebbe soffiare la maglia, possibile anche un cambio modulo giocando con una linea di due giocatori offensivi.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVENIA 21: IL TABELLINO

INGHILTERRA U21 (4-4-2): Beadle; Livramento, Egan-Riley, C. Cresswell, Iling Junior; R. Lewis, Jo. Bellingham, Hackney, H. Elliott; Nwaneri, Stansfield. Allenatore: Lee Carsley

SLOVENIA U21 (4-2-3-1): Turk; Ilenic, Kuzmic, Obric, Milic; Krupic, Pisek; Begic, Pecar, Cipot; Potocnik. Allenatore: Andrej Razdrh