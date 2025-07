Probabili formazioni Inghilterra Spagna donne: le scelte di Wiegman e Tomé verso la finale degli Europei 2025 di calcio femminile.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SPAGNA DONNE: ECCO LE SCELTE PER LA FINALE!

Con le probabili formazioni Inghilterra Spagna donne ci avviciniamo a grandi passi alla partita di Basilea, che domenica 27 luglio vale come finale degli Europei 2025 di calcio femminile: mai come stasera vale il detto “parata di stelle”, perché le giocatrici in campo sono di assoluto e straordinario livello.

L’Inghilterra è campionessa in carica, ma cerca anche riscatto per la finale persa ai Mondiali due anni fa; la semifinale drammatica contro l’Italia resterà purtroppo nei nostri ricordi, ma anche in quelli delle leonesse che una volta di più hanno dimostrato grande resilienza ma anche qualità quando è servita.

La Spagna, onestamente, ha sofferto contro la Germania dopo un ottimo primo tempo: le tedesche avrebbero meritato maggior sorte ma sono state tradite, anche qui ad un passo dai rigori, dal loro portiere Berger che ha lasciato strada libera ad Aitana, una volta di più eroina della Roja.

Dunque adesso è tempo di leggere le probabili formazioni Inghilterra Spagna donne: bisogna dire che sulla carta le scelte sono fatte, ma forse sia Sarina Wiegman che Montserrat Tomé hanno ancora qualche ballottaggio che devono provare a risolvere e anche noi possiamo prevedere cosa sceglieranno al St. Jakob Park.

INGHILTERRA SPAGNA DONNE: PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote della Sisal che leggiamo con le probabili formazioni Inghilterra Spagna donne il favore del pronostico va alla Roja, con un valore sul segno 2 pari a 1,75 volte la giocata; per contro il successo delle leonesse, regolato dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte la posta in palio e infine abbiamo il pareggio, puntando sul segno X la vostra vincita ammonterebbe a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SPAGNA DONNE

WIEGMAN LANCIA LE SUPER PANCHINARE?

Per Sarina Wiegman nelle probabili formazioni Inghilterra Spagna donne i dubbi sono più che legittimi: Michelle Agyemang, che lo aveva già fatto contro la Svezia, e Chloe Kelly hanno tolto le castagne dal fuoco in semifinale e spingono per iniziare la finale. Domanda legittima: se dal primo minuto perdessero il loro impatto sulla partita? Per questo motivo ci sentiamo di dire che saranno utilizzate ancora come arma tattica dalla panchina, e che nel tridente offensivo insieme ad Alessia Russo avranno un’altra chance sia Lauren James che Hemp, che però devono salire necessariamente di colpi.

In difesa torna Carter: dovrebbe essere lei a prendere il posto di Esme Morgan, naturalmente confermatissima Leah Williamson così come le due laterali, che saranno Lucy Bronze e una Alex Greenwood allargatasi con ottimi risultati più che altro per necessità. In porta gioca Hampton, il centrocampo sembra fatto: Keira Walsh la regista che dovrà prevalere sulle ex compagne del Barcellona (e ha tutte le qualità per riuscirci), a darle una mano ecco invece Ella Toone e Georgia Stanway che sono altre due intoccabili tra le fila delle leonesse.

DUE DUBBI PER TOMÉ

Eccoci invece ai ballottaggi di Montserrat Tomé nelle probabili formazioni Inghilterra Spagna: in difesa altro rientro, qui di Aleixandri, che verosimilmente dovrebbe prendere il posto di Maria Mendez al centro della difesa. Le fa compagnia la capitana Irene Paredes; in porta Cata Coll, un eufemismo considerarla salvatrice della patria nella semifinale contro la Germania, con due interventi consecutivi – il primo assurdo, su Klara Buehl – a un secondo dai supplementari. invariate le corsie: spazio a Ona Batlle e Olga Carmona, che corrono tantissimo ma difensivamente devono migliorare qualche dettaglio.

In mezzo dicevamo delle tre blaugrana: Patri è la più importante del terzetto per mole di gioco sviluppata, ma Aitana e Alexia sono le due che sanno cambiare ritmo e trovare i colpi di genio quando più venga richiesto. Infine, ecco l’altro dubbio: se Esther Gonzalez è certa della maglia da centravanti, lo stesso non si può dire delle due esterne perché Athenea insidia sia Mariona che Claudia Pina, entrambe giocherebbero a sinistra con la 2000 del Real Madrid titolare. La sensazione? Come Agyemang e Kelly: la CT della Spagna la utilizzerà dalla panchina per portare verve all’attacco iberico, come già accaduto in semifinale visto l’assist vincente per il gol di Aitana.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SPAGNA DONNE: IL TABELLINO

INGHILTERRA DONNE (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; L. James, Russo, Hemp. CT: Sarina Wiegman

SPAGNA DONNE (4-3-3): Cata Coll; Batlle, I. Paredes, Aleixandri, Carmona; Aitana, Patri, Alexia; Mariona, Esther Gonzalez, Pina. CT: Montserrat Tomé