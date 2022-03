Probabili formazioni Inghilterra Svizzera/ Quote, out Abraham e Zakaria (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA: CHI GIOCA IN AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Inghilterra Svizzera ci introducono alla partita amichevole che si gioca a Wembley, alle ore 18:30 di sabato 26 marzo: le due nazionali, già qualificate alla fase finale dei Mondiali, sono comunque in campo nella finestra internazionale come da consuetudine. I tre leoni hanno già iniziato il loro percorso di riscatto dopo aver perso in casa la finale degli Europei, comunque un traguardo che in pochi si aspettavano e che ha certificato come questo gruppo sia riuscito a sublimare il suo talento (a differenza di certe versioni del passato) ma con la necessità di confermarsi lungo la strada.

Vedere la Svizzera in amichevole è invece una sorta di dolore sportivo per l’Italia: i rossocrociati hanno infatti vinto il girone che gli azzurri controllavano senza troppi patemi, difficile individuare nel 4-0 alla Bulgaria il punto di svolta e allora con la mente si torna ai due pareggi contro i rossocrociati, partite nelle quali l’Italia ha sbagliato due rigori. Gli elvetici ovviamente se la godono, e ora preparano al meglio la spedizione in Qatar; vedremo allora in che modo le due nazionali saranno disposte sul terreno di gioco di Wembley, noi ora possiamo provare a ipotizzarlo leggendo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Svizzera.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sull’amichevole Inghilterra Svizzera, secondo le quote fornite. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare una cifra equivalente a 1,70 quanto puntato, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – il valore della vincita ammonterebbe a 3,40 volte l’importo investito. Abbiamo poi il segno 2 per il successo della squadra ospite, e in questo caso andreste a mettere in tasca una somma corrispondente a 5,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA

I DUBBI DI SOUTHGATE

Bisogna considerare nelle probabili formazioni di Inghilterra Svizzera che c’è qualche assenza pesante per Gareth Southgate. Alexander-Arnold e Abraham sono infortunati, Tomori invece non è stato convocato per scelta tecnica. Da capire anche il modulo che il CT vorrà utilizzare: andiamo con il 3-4-2-1 e scegliamo i titolari per oggi, contando che eventualmente le seconde linee avranno più spazio contro la Costa d’Avorio. Dunque Pickford sarà il portiere e davanti a lui potrebbe agire una linea difensiva comandata da Maguire, con Coady e Stones a sua protezione; in mezzo al campo ci sarà quasi certamente Declan Rice e insieme a lui la scelta potrebbe cadere sul giovane Bellingham, a quel punto ci sarebbero i due laterali ad accompagnare questi mediani e possiamo eventualmente puntare su Luke Shaw per quanto riguarda la fascia mancina e magari Walker-Peters a destra, che sarebbe all’esordio assoluto con la nazionale maggiore. Davanti ovviamente c’è l’imbarazzo della scelta: Mount e Sterling potrebbero essere i due titolari pronti ad accompagnare Harry Kane, ma non ci si può chiaramente dimenticare di Grealish e Foden che sono assolutamente titolari aggiunti di questa nazionale.

GLI 11 DI YAKIN

Le probabili formazioni di Inghilterra Svizzera dal lato rossocrociato registrano le assenze del portiere Sommer, positivo al Covid, e il difensore centrale Schar che ha un affaticamento muscolare. Non ci sono volti nuovi tra i convocati di Murat Yakin: il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, il portiere titolare sarebbe Kobel e davanti a lui avremmo una difesa nella quale Akanji e Elvedi sarebbero i due centrali, con Mbabu e Ricardo Rodriguez (o Widmer) che possono invece essere i terzini di spinta. In mezzo al campo puntiamo sulla solita coppia formata da Granit Xhaka e Freuler, anche perché Zakaria come sappiamo è infortunato; più complicato sicuramente capire che potrebbe giocare davanti, il ruolo di prima punta potrebbe essere di Gavranovic mentre alle sue spalle Murat Yakin dovrebbe destinare Shaqiri nella posizione di trequartista centrale. Sui lati a questo punto ci aspettiamo Embolo e Ruben Vargas, ma il primo in realtà può giocare anche come centravanti e allora, qualora sia così, attenzione alla possibilità che sia Okafor (titolare nell’ultima partita delle qualificazioni) ad avere la mattonella di esterno sinistro alto.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Coady, Maguire, Stones; Walker-Peters, D. Rice, Bellingham, Shaw; Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Mbabu, Akanji, Elvedi, Widmer; G. Xhaka, Freuler; Embolo, Shaqiri, R. Vargas; Gavranovic. Allenatore: Murat Yakin











