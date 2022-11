Probabili formazioni Inghilterra Usa/ Diretta tv: spazio per Foden? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA USA: CHI GIOCA A AL KHOR?

Con le probabili formazioni di Inghilterra Usa facciamo un passo di avvicinamento alla partita che si gioca alle ore 20:00 di venerdì 25 novembre: siamo ad Al Kohr, stadio Al Bayt, per la seconda giornata nel gruppo B dei Mondiali 2022. L’Inghilterra non ha sbagliato all’esordio, anzi si è pure divertita: un netto 6-2 rifilato all’Iran ci ha detto che i tre leoni sono in forma, e del tutto intenzionati a chiudere quanto prima la pratica di qualificazione agli ottavi con tanto di primo posto nel girone. Gareth Southgate però dovrà stare attento agli Stati Uniti.

Gli Usa infatti hanno pareggiato contro il Galles, ma sono stati ripresi solo da un rigore e hanno dato la forte sensazione di poter fare male alle rivali. Gli ottavi per Gregg Berhalter sono tutt’altro che una chimera e si va a caccia di almeno un pareggio, per poi giocarsi tutto contro l’Iran. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco; mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera facciamo qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Usa.

DIRETTA INGHILTERRA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Usa viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione, Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA USA

GLI 11 DI SOUTHGATE

Nel 4-2-3-1 di Southgate per Inghilterra Usa potrebbe cambiare qualcosa: Maguire è uscito infortunato lunedì e dovrebbe alzare bandiera bianca anche solo a scopo precauzionale, dunque a fare coppia con Stones dovrebbe essere Eric Dier (davanti a Pickford, ovviamente) con Trippier e Shaw che vanno verso la conferma sugli esterni. Anche a centrocampo il CT dell’Inghilterra dovrebbe riproporre il tandem che tanto bene ha fatto contro l’Iran, ovvero quello che prevede Declan Rice in cabina di regia e Bellingham in qualità di incursore, autore anche del primo gol della sua nazionale ai Mondiali 2022; a questo punto le modifiche avverrebbero in attacco, e in particolar modo sulla trequarti visto che Harry Kane sembra comunque certo del posto. Qui, a rischiare sono i due laterali alti: Saka e Sterling potrebbero avere entrambi un turno di riposo, a giocare contro gli Usa dunque potrebbero essere Rashford e Foden senza ovviamente dimenticarsi di Grealish e Maddison, che però entra in competizione con il favorito Mount per agire al centro della linea.

LE SCELTE DI BERHALTER

Anche dal lato statunitense si pensa a qualche cambio per Inghilterra Usa: Gregg Berhalter utilizzerà sempre il 4-3-3 ma in difesa per esempio potrebbe schierare Yedlin in luogo di Dest, una scelta che sarebbe maggiormente contenitiva considerato con chi i suoi terzini avranno a che fare. Dall’altra parte si va per la conferma di Robinson, allo stesso modo i due centrali dovrebbero essere Zimmerman e Ream con Turner, eccellente contro il Galles, a proteggere i pali della porta. Modifiche anche a centrocampo, dove Aaronson potrebbe prendersi la maglia da mezzala; in mezzo al campo a dirigere il gioco troveremo sempre Tyler Adams, confermato poi anche McKennie sull’altro interno. Anche il tridente offensivo potrebbe rimanere lo stesso: quasi certamente avranno un posto da titolari Timothy Weah e Pulisic, quest’ultimo però potrebbe scalare a fare il centravanti tattico lasciando la maglia da esterno a Giovanni Reyna (che non ha giocato la prima partita dei Mondiali 2022), in caso contrario invece avremo Sargent a ricoprire la zona centrale del fronte offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA USA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, E. Dier, Shaw; Bellingham, D. Rice; Rashford, Mount, Foden; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

USA (4-3-3): Turner; Yedlin, Zimmerman, Ream, Robinson; Aaronson, T. Adams, McKennie; T. Weah, Sargent, Pulisic. Allenatore: Gregg Berhalter











