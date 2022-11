Probabili formazioni Inghilterra Usa/ Quote, i Tre Leoni con Rashford e Foden?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA USA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Inghilterra Usa, partita che si gioca per la seconda giornata nel gruppo B ai Mondiali 2022. In campo alle ore 20:00 di venerdì 25 novembre, presso lo stadio Al Bayt di Al Khor, troviamo un interessante match (anche dal punto di vista storico, naturalmente) con i Tre Leoni che dopo il 6-2 rifilato all’Iran volano sulle ali dell’entusiasmo, e vanno a caccia di una seconda vittoria che garantirebbe la qualificazione agli ottavi e un primo posto nel girone che sarebbe sostanzialmente blindato, come del resto era nelle previsioni.

Gli Usa invece sono stati recuperati dal Galles nel loro esordio: hanno giocato bene, ma dopo aver sbloccato nel finale del primo tempo sono parsi leggermente arrendevoli e adesso sanno bene che il loro percorso verso gli ottavi si è fatto molto più complicato. Il rischio è di doversela giocare con la differenza reti nei confronti dei Dragoni; intanto Gregg Berhalter proverà a strappare un risultato utile anche questa sera, dunque mentre aspettiamo che si giochi facciamo una rapida valutazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Usa.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Inghilterra Usa, partita valida per il gruppo B dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Tre Leoni vi permetterebbe di guadagnare 1,55 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della nazionale statunitense, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 5,75 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA USA

IL TURNOVER DI SOUTHGATE

Gareth Southgate pensa a Inghilterra Usa con l’idea del turnover: non massiccio perché come detto i Tre Leoni vogliono subito chiudere i conti, ma certamente qualcosa potrebbe cambiare almeno nel reparto offensivo. Qui infatti c’è straordinaria alternativa: ipotizziamo che a rimanere fuori possano essere i due esterni Saka e Sterling per favorire l’ingresso di Rashford e Foden, mentre Mount rimane in vantaggio su Maddison e Kane dovrebbe comunque giocare. Avremo poi il solito centrocampo, una cerniera nella quale Bellingham è già signore e padrone e si trova a meraviglia con Declan Rice, le cui qualità da regista e uomo d’ordine erano già state molto apprezzate nel corso degli Europei. Una variazione ci sarà sicuramente in difesa, dove l’acciaccato Maguire lascerà spazio a Eric Dier (Stones sarà l’altro centrale); Southgate poi potrebbe far riposare uno dei due terzini, se fosse Shaw avremmo Trippier a sinistra mentre il cambio “secco” sarebbe quello con l’esterno del Newcastle in panchina e Alexander-Arnold titolare. In porta giocherà invece ancora Pickford.

GLI 11 DI BERHALTER

In Inghilterra Usa le scelte di Gregg Berhalter vertono sulla conferma del 4-3-3, e sostanzialmente di buona parte della squadra che ha pareggiato all’esordio. In difesa però potremmo avere Yedlin titolare a destra in luogo di Dest che, ammonito, resterebbe fuori anche per evitare una squalifica; Robinson sarebbe confermato a sinistra e così anche Zimmerman e Ream a protezione di Turner, che ha destato un’ottima impressione nel match precedente. A centrocampo poi Aaronson dovrebbe prendersi una maglia da titolare: giocherà sulla mezzala, sull’altro versante ovviamente si va verso la conferma di McKennie e anche Tyler Adams dovrebbe avere la seconda partita dall’inizio in questi Mondiali 2022. Il grande dubbio allora riguarda l’attacco: Pulisic e Timothy Weah (in gol contro il Galles) dovrebbero esserci, ma il giocatore del Chelsea potrebbe scalare a fare il centravanti tattico, spedendo in panchina Sargent e favorendo l’ingresso di Giovanni Reyna sulla corsia. Una variante tattica che potrebbe pagare dividendi, staremo a vedere…

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA USA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, E. Dier, Shaw; D. Rice, Bellingham; Rashford, Mount, Foden; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

USA (4-3-3): Turner; Yedlin, Zimmerman, Ream, Robinson; Aaronson, T. Adams, McKennie; T. Weah, Pulisic, Reyna. Allenatore: Gregg Berhalter











