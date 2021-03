Probabili formazioni Inter Atalanta/ Diretta tv, pochi dubbi per Conte e Gasperini

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inter Atalanta, big match a chiusura della 26^ giornata della Serie A che pure sarà in programma solo domani sera alle ore 20.45 a San Siro. Siamo ben curiosi di scoprire dunque le mosse di Conte come di Gasperini per questo gran derby lombardo, ma pure alla viglia del fischio d’inizio non possiamo dire di attenderci grandi sorprese da parte di entrambi per gli schieramenti da utilizzare: e questo pur tenendo presente che in settimana vi è stato un impegnativo turno infrasettimanale di campionato. Visto il valore dell’avversario come la posta in palio, non saremmo sorpresi se i due allenatori schierassero solo i loro giocatori titolari. Dopo tutto c’è fame di vittorie in casa Inter: dopo il successo strappato col Parma giovedi, Conte cerca la fuga in alto per lo scudetto, com un avversario davvero in gran condizione. La Dea, lo ricordiamo, tornerà domani in campo dopo aver inferto un pesante 5-1 al Crotone: non è avversario che va sottovalutato. Vediamo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Atalanta.

INTER ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Atalanta sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: sarà infatti sui canali del decoder di Sky che il match di Serie A verrà trasmesso, e ovviamente tutti i clienti potranno seguire questa partita anche con il consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE MOSSE DI CONTE

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Inter e Atalanta, Conte non dovrebbe riservarci nessuna sorpresa: contro il pericolo bergamasco meglio non correre rischi inutili e affidarsi ai titolari che l’hanno portato in cima alla classifica di campionato. Contro il ferale attacco della Dea sarà allora reparto a tre con i soliti De Vrij, Skriniar e Bastoni, mentre già a centrocampo sono maglie consegnate a Brozovic e Barella: solo Eriksen rimane in dubbio con Vidal e Gagliardini. Per l’esterno del reparto dovremmo poi rivedete Perisic e Hakimi, ma dalla panchina Young e Darmian sono alternative più che valide. In attacco poi nessun dubbio: nonostante la doppietta firmata al Parma, Sanchez si accomoderà in panchina, in favore di Lautaro Martinez, al fianco del solito Lukaku.

LE SCELTE DI GASPERINI

Ben pochi dubbi anche nell’11 di Gasperini, che anzi domani a San Siro ritrova anche dopo la squalifica smaltita col Crotone De Roon per il centrocampo,. Nel solito reparto a 4 della Dea al centro poi sarà spazio per Freuler, come pure per Gosens e Maehle, visto che Hateboer è ancora fermo in infermeria. In difesa poi pochi dubbi, con la conferma dal primo minuto di Toloi, Romero e Djimstii: fedele tra i pali il solito Gollini. È solo in attacco che Gasperini per le probabili formazioni di Inter e Atalanta potrebbe venir stuzzicato da qualche novità: non possiamo infatti escludere che il tecnico voglia domani schierare con due punte sia Zapata che Muriel, altrimenti in ballottaggio per una sola maglia. Pessina potrebbe allora completare il reparto.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic; L Martinez, Lukaku All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2); Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens: Pessina; Muriel, Zapata All. Gasperini



