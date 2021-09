Probabili formazioni Inter Atalanta/ Quote, ancora Dumfries dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Inter Atalanta, bellissimo derby lombardo che pure avrà luogo solo questa sera alle ore 18.00 tra le mura di San Siro nella sesta giornata della Serie A. Per la sfida tra le mura di casa contro l’altra formazione lombarda, Inzaghi pare avere oggi le idee ben chiare per quanto riguarda il suo 11: benché pure arrivino da un impegnativo turno con la Fiorentina e presto saranno ancora in campo per le Coppe UEFA, i nerazzurri saranno oggi in campo solo con i loro titolari, anche se qualcuno, come Dzeko e Lautaro Martinez comincia ad essere stanco.

Sarà poi spazio ai big anche per Gasperini e la sua Atalanta, anche se il tecnico di Grugliasco se non altro ha variato un poco le carte solo in settimana nell’ultimo turno di Serie A con il Sassuolo, pur vincendo per 2-1. In entrambi gli spogliatoi poi qualche assenza di troppo si farà sentire in vista del derby, ma entrambi gli allenatori hanno preparato soluzioni alternative valide. Andiamo allora a vedere nel dettaglio quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la Serie A facciamo ben fatica a fissare un pronostico netto: pure il portale di scommesse Eurobet non esita a vedere i milanesi come favoriti. Ecco che allora per l’1×2 del match il successo dell’Inter è stato dato a 1.95, contro il più alto 3.55 segnato per l’Atalanta, con il pari valutato a 3.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE MOSSE DI INZAGHI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Inter Atalanta, Simone Inzaghi pare avere le idee ben chiare e a dir il vero saranno ben poche le novità offerte in campo questa sera. Con il 3-5-2 iniziale ecco che avremo ancora Skriniar, Bastoni e De Vrij come titolari in difesa, mentre a centrocampo, ancora il tecnico non rinuncerà a Brozovic, Calhanogu e Barella, pur con Vecino sempre a disposizione dalla panchina. Sono però possibili ballottaggi sui corridori esterni dello schieramento, con Dumfries e Dimarco per il momento preferiti a Perisic e Darmian, benché questi pure siano freschi di gol. Da valutare in attacco l’inserimento, più probabilmente a match in corso, di Correa: pur stanchi saranno ancora Dzeko e Lautaro Martinez i titolari in avanti.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Inter Atalanta per Gasperini, ancor mancante Muriel, possiamo oggi ipotizzare un 3-4-2-1 di partenza, dove pure sarà Zapata la prima punta e sull’esterno a supporto saranno Pessina e Ilicic a ottenere le maglie da titolari (anche se Malinovskyi sarebbe ben valida alternativa nello schieramento avanzato). Nel centrocampo della Dea pare poi sicura la maglia di De Roon, ma già è dubbio tra Freuler e Koopmeiners al centro dello schieramento: sull’esterno saranno confermati invece Gosens e Zappacosta, anche se Maehle potrebbe dare fastidio all’ex Chelsea. In difesa poi Palomino dovrebbe darsi il cambio con Demiral nel reparto a tre: in ogni caso avremo qui titolari Toloi e Djimsiti.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.



