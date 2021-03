Probabili formazioni Inter Atalanta/ Quote: Zapata e Muriel insieme?

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Atalanta ci permettono di presentare il grande derby lombardo che chiuderà la ventiseiesima giornata di Serie A. Una partita di lusso fra l’Inter capolista e l’Atalanta che è forse in assoluto la squadra più in forma tra tutte le inseguitrici. Basterebbe questo per capire l’importanza del match: vincendo, l’Inter potrebbe davvero avere in mano lo scudetto; un colpaccio bergamasco però cambierebbe parecchio e l’Atalanta potrebbe sognare davvero in grande.

Ci attendiamo dunque una partita fantastica, sulla scia dei recenti ottimi risultati – nella scorsa giornata, l’Inter ha vinto a Parma mentre l’Atalanta ha letteralmente travolto il Crotone. La sfida tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini sarà speciale, scopriamo allora senza indugio quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Atalanta.

DIRETTA INTER ATALANTA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Atalanta sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati sui canali di Sky Sport, l’emittente che trasmette sette partite di Serie A ad ogni giornata e che garantirà anche la diretta streaming video ai propri abbonati, tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE SCELTE DI CONTE

Le probabili formazioni di Inter Atalanta ci dovrebbero fornire davvero pochi spunti sul fronte milanese, perché Antonio Conte ha ormai trovato la formula vincente e non devierà di certo in questa delicatissima partita. Ecco dunque Handanovic in porta e davanti a lui la difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Intoccabile anche la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez, anche perché il Toro ha riposato a Parma, dunque torna in panchina Sanchez, che sarà comunque un’alternativa di lusso. Hakimi a destra e Perisic a sinistra saranno naturalmente i due esterni del 3-5-2, in mezzo al campo ecco poi Barella e Brozovic, l’unico vero dubbio potrebbe essere quello tra Eriksen e Vidal, anche se nelle ultime settimane è diventato titolare il danese, che solo a Natale era di fatto fuori squadra. Il bello del calcio…

LE MOSSE DI GASPERINI

La notizia più interessante circa le probabili formazioni di Inter Atalanta dovrebbe arrivare dalla Dea, perché Gian Piero Gasperini potrebbe sceglere l’attacco con due punte vere, dunque è possibile la coppia tutta colombiana formata da Muriel e Zapata, che avrebbero Pessina a supporto sulla trequarti, anche se naturalmente resta valida pure l’opzione con Ilicic titolare al posto di uno dei due colombiani (forse Zapata). Per il resto, non c’è molto da dire perché evidentemente pure l’Atalanta si schiererà con la formazione tipo. Gollini dunque dovrebbe riprendere il posto fra i pali e davanti a lui ecco la difesa a tre composta da Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo l’inossidabile coppia De Roon-Freuler in mezzo, l’altrettanto intoccabile terzino goleador Gosens a sinistra e Maehle a destra, a causa dell’indisponibilità di Hateboer che dovrebbe tornare dopo la sosta.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.



