Probabili formazioni Inter Barcellona/ Diretta tv, Lukaku verso un altro forfait

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Inter Barcellona: la partita di San Siro si gioca alle ore 21:00 di martedì 4 ottobre, siamo nella 3^ giornata del gruppo C e sarà uno snodo fondamentale per la corsa agli ottavi di finale. Entrambe le squadre hanno 3 punti, con lo stesso cammino: vittoria contro il Viktoria Plzen e sconfitta contro il Bayern. La differenza? L’Inter è caduta in casa contro i bavaresi, in più il Barcellona ha una differenza reti migliore avendo ottenuto un roboante 5-1 sulla squadra ceca. Dunque un leggero vantaggio per i blaugrana, che chiaramente sarebbe cancellato con 3 punti nerazzurri.

Sarà quindi una partita davvero delicata: l’Inter di Simone Inzaghi deve dimostrare di poter confermare la vittoria di Plzen mettendo in scena una prestazione di sostanza, qualità e personalità contro un Barcellona che certamente ha ancora qualche limite, ma sotto la guida di Xavi e grazie ai nuovi acquisti sembra aver ritrovato lo smalto perduto. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco; mentre aspettiamo che la sfida cominci possiamo fare la nostra consueta valutazione sulle due squadre che gli allenatori potrebbero presentare nella serata di Champions League, analizzando le probabili formazioni di Inter Barcellona.

Simone Inzaghi non dovrebbe recuperare Romelu Lukaku per Inter Barcellona, e chiaramente non è una bella notizia: vanno poi verificate le condizioni di Calhanoglu che potrebbe alzare bandiera bianca anche per questa partita di Champions League. Dunque, da valutare: intanto in porta dovrebbe esserci Onana che finora ha giocato tutte le gare internazionali, davanti a lui ci aspettiamo nuovamente Acerbi a comandare una difesa che sarà completata da Skriniar e Alessandro Bastoni, il dubbio maggiore riguarda la corsia sinistra dove potrebbe agire Darmian che avrebbe sull’altra corsia Dumfries. A centrocampo, con Brozovic fuori dai giochi, si pensa alla soluzione con Barella in cabina di regia: in questo caso allora Gagliardini occuperebbe una delle due mezzali mentre Mkhitaryan giocherebbe dall’altra parte, sempre se Calhanoglu dovesse partire dalla panchina. Andiamo poi all’attacco: la mossa a sorpresa potrebbe essere Joaquin Correa, ma visto l’avversario è plausibile che Inzaghi si affidi a Dzeko e Lautaro Martinez.

Per Inter Barcellona la formazione di Xavi è ancora un punto di domanda: senza Araujo, il tecnico blaugrana dovrebbe puntare su Eric Garcia e Christensen come centrali a protezione di ter Stegen, mandando ancora una volta Koundé a fare il terzino destro e proponendo poi Jordi Alba a sinistra, favorito sul giovane Alejandro Baldé. A centrocampo c’è davvero l’imbarazzo della scelta: Frenkie De Jong come regista e Pedri come collante tra i due reparti dovrebbero esserci, la terza maglia sembra in questo momento prevedere un testa a testa tra Kessié e Gavi con il secondo che potrebbe questa volta avere la meglio. Nel tridente invece Lewandowski è la grande certezza, con un bottino realizzativo già spaventoso nelle sue prima partita con il Barcellona; è rinato Ousmane Dembélé che, se in salute, resta un’arma tattica devastante mentre a sinistra il ballottaggio riguarda Ferran Torres e Depay, da capire chi dei due potrebbe giocare ma noi in questo momento puntiamo sul giovane spagnolo, con l’olandese pronto a subentrare dalla panchina.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Eric Garcia, Christensen, Jordi Alba; Gavi, F. De Jong, Pedri; O. Dembélé, Lewandowski, Ferran Torres. Allenatore: Xavi











