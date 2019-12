Probabili formazioni Inter Barcellona/ Diretta tv, riposo per Messi o Suarez?

Per le probabili formazioni di Inter Barcellona stiamo parlando della partita decisiva per la squadra nerazzurra che, alle ore 21:00 di martedì 10 dicembre, va a caccia della qualificazione agli ottavi. Nel gruppo F i nerazzurri occupano attualmente la seconda posizione, grazie al vantaggio nella doppia sfida diretta contro il Borussia Dortmund; il vantaggio è quello di avere la possibilità di essere padroni del loro destino, lo svantaggio però è che i gialloneri sono in casa contro lo Slavia Praga e passeranno il turno qualora dovessero vincere e l’Inter non ottenere i tre punti. I blaugrana sono già qualificati con tanti di primo posto nel girone: questo non può che aiutare Antonio Conte e la sua squadra, ma bisognerà ovviamente valutare quello che succederà sul campo. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero presentarsi alla partita, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Barcellona.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Barcellona viene garantita da Canale 5 e dunque in chiaro per tutti, con anche l’opzione presente sul Player di Mediaset; la televisione satellitare come sempre fornirà le immagini, e dunque i suoi abbonati potranno seguire questa partita sui canali relativi. In assenza di un televisore ci sarà la possibilità di assistere alla sfida di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA

LE SCELTE DI CONTE

Per Inter Barcellona sono ancora obbligate le scelte di Antonio Conte: il centrocampo rimane un rebus a causa degli infortuni di Barella e Sensi e questo significa che ancora una volta il tecnico nerazzurro dovrà dare spazio a Borja Valero, contando che Gagliardini non è al top della condizione. Biraghi e Asamoah si contendono lo spazio sulla corsia sinistra, dall’altra parte ci sarà ovviamente Candreva; a fare da regista avremo Brozovic, in difesa invece Godin vincerà il ballottaggio con Alessandro Bastoni mentre le conferme saranno quelle di De Vrij e Skriniar, con Handanovic in porta. Dunque Conte va con la sua formazione migliore, al netto delle indisponibilità: davanti non si prescinde dalla coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, non giocherà la partita da ex Alexis Sanchez che come sappiamo sarà fuori fino almeno al 2020.

I DUBBI DI VALVERDE

Non si può parlare di veri e propri dubbi da parte di Ernesto Valverde, casomai di un possibile turnover visto il doppio obiettivo archiviato in anticipo. Per questo motivo davanti a ter Stegen potrebbe esserci spazio per Lenglet e Umtiti (Piqué non è al top), con Sergi Roberto che farà il terzino destro e dall’altra parte la conferma di Junior Firpo. Sono da valutare invece centrocampo e attacco: in mediana Frenkie De Jong potrebbe esserci sulla mezzala, con Arturo Vidal schierato dall’altra parte. Il cileno, desiderio di calciomercato dell’Inter, a gennaio potrebbe vestirsi di nerazzurro ma intanto potrebbe essere il giocatore che insieme alla sua squadra impedirà il passaggio del turno a Conte, se le cose dovessero andare in un certo modo; davanti è possibile che almeno uno tra Leo Messi e Luis Suarez abbiano un turno di riposo, il palcoscenico è importante ma la Pulce deve essere preservata per le partite di cartello e allora il giovane Ansu Fati si prepara a essere titolare con Griezmann che sarebbe spostato sulla corsia destra del tridente, con il Pistolero che entrerebbe in un ballottaggio di super lusso con il capitano argentino e una possibile staffetta nel secondo tempo.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku

Allenatore: Antonio Conte

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Junior Firpo; F. De Jong, Sergio Busquets, A. Vidal; Griezmann, L. Suarez, Ansu Fati

Allenatore: Ernesto Valverde



