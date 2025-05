PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA: I TITOLARI PER LA SFIDA STELLARE

Il meraviglioso match d’andata ha fatto crescere ancora di più l’interesse per il match di ritorno, le probabili formazioni Inter Barcellona ci accompagnano quindi alla notte decisiva per la semifinale di Champions League che per i nerazzurri sembra adesso meno difficile. Il Barcellona è fenomenale, ma avere segnato tre gol a casa sua ha dimostrato che l’Inter è vivissima e che in Champions League riesce a dare il meglio di sé stessa, magari anche grazie al turnover totale che Simone Inzaghi si è concesso sabato contro il Verona.

Diretta/ Barcellona Inter (risultato finale 3-3): gol annullato a Mkhitaryan! (Champions, 30 aprile 2025)

Abbiamo scoperto i punti deboli e ammirato i punti di forza di un Barcellona che può ancora puntare al Triplete, ma che può andare in difficoltà se attaccato. L’Inter ha già dimostrato di avere le qualità per riuscirci, anche se la classe dei blaugrana è talmente elevata che sarebbe sciocco pensare che il fattore campo li possa mettere in crisi. La spinta di San Siro dovrà servire semmai a dare qualcosa in più ai campioni d’Italia in carica per scrivere la storia. A chi sarà affidato il compito? Scopriamolo leggendo meglio le probabili formazioni Inter Barcellona…

Probabili formazioni Barcellona Inter/ Quote: più dubbi per Inzaghi (Champions League, 30 aprile 2025)

QUOTE E PRONOSTICO: CHE INCERTEZZA

Il compito potrebbe essere complicato anche a San Siro per i nerazzurri, il pronostico con le quote Snai su Inter Barcellona dice che i catalani potrebbero essere favoriti, con il segno 2 a 2,15, mentre un successo nerazzurro varrebbe 3,00 volte la posta. Infine, un pareggio è indicato a 3,85.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA

OTTIMISMO PER INZAGHI

Le riserve verranno sciolte definitivamente solo in extremis, ma si può essere abbastanza ottimisti nelle probabili formazioni Inter Barcellona. Infatti potrebbero tornare titolari sia Pavard in difesa, con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, sia Lautaro Martinez in attacco al fianco di Thuram, anche se per il capitano la prudenza è davvero doverosa e forse scopriremo solamente stasera verità. Di certo rientrano tutti i titolari tenuti a riposo nel turnover praticamente totale contro il Verona: in caso di buone notizie, sarebbero addirittura undici titolari diversi. In difesa e attacco abbiamo già detto, resta il centrocampo a cinque di Simone Inzaghi che ritroverà tutti i suoi big, cioè Dumfries e Dimarco sulle fasce, più Barella, la regia di Calhanoglu e Mkhitaryan nel cuore del gioco nerazzurro.

DIRETTA/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 2-2): la decide Koundè! (Copa del Rey)

RIECCO LEWANDOWSKI PER FLICK

Hans-Dieter Flick ritrova invece Lewandowski, che però dovrebbe partire dalla panchina nelle probabili formazioni Inter Barcellona. D’altronde non è certo l’attacco a preoccupare i catalani, fenomenali davanti anche se i titolari fossero di nuovo Yamal, Dani Olmo e Raphinha sulla trequarti – e su di loro in realtà non ci sono dubbi – e Ferran Torres come prima punta. Nel modulo 4-2-3-1 del Barcellona avremo poi De Jong e Pedri come coppia di centrocampo, qualche dubbio in più potrebbe esserci in difesa, che d’altronde è il reparto meno affidabile dei blaugrana. In porta Szczesny (anche se nella Liga si è rivisto Ter Stegen), davanti a lui la retroguardia a quattro potrebbe schierarsi con Garcia, Cubarsi, Araujo, Inigo Martinez titolari, anche per l’assenza dell’infortunato Koundé.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Cubarsi, Araujo, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.