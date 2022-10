Probabili formazioni Inter Barcellona/ Quote: Inzaghi ha dubbi in mezzo

PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Inter Barcellona ci accompagnano verso la grande partita di San Siro che andrà in scena questa sera per la terza giornata del gruppo C di Champions League, uno snodo fondamentale nella corsa agli ottavi di finale. Infatti Inter e Barcellona hanno entrambe 3 punti e lo stesso cammino: vittoria contro il Viktoria Plzen e sconfitta contro il Bayern. Sarà quindi una partita davvero delicata, soprattutto perché l’Inter di Simone Inzaghi arriva da un periodo difficile anche in campionato, confermato dalla sconfitta di sabato in casa contro la Roma.

I nerazzurri dunque hanno una grande possibilità di rilanciarsi, ma rischiano anche molto perché l’avversario naturalmente sarà di quelli davvero difficili. Il Barcellona sotto la guida di Xavi e grazie ai nuovi acquisti sembra aver ritrovato gioco e qualità, incamminandosi sulla strada per il ritorno al vertice del calcio spagnolo e internazionale. Di conseguenza c’è grande attesa attorno a questa partita e pure per le mosse dei due allenatori, che presentiamo analizzando le probabili formazioni di Inter Barcellona con le ultime notizie.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Barcellona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede in realtà nettamente favoriti gli ospiti blaugrana. Infatti il segno 2 è quotato a 1,83, mentre poi si sale già a quota 3,80 in caso di pareggio e quindi segno X, mentre una vittoria dell’Inter varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi ha alcune difficoltà per le probabili formazioni di Inter Barcellona, dal recupero di Lukaku che va a rilento a una necessaria verifica delle condizioni di Calhanoglu. In porta dovrebbe esserci Onana che finora ha sempre giocato in Champions League, davanti a lui ci aspettiamo nuovamente Acerbi in difesa con Skriniar e Bastoni, anche se non è da escludere il ritorno di De Vrij. Sulle fasce ecco Dumfries a destra, con Dimarco in grande forma che potrebbe essere favorito su Darmian a sinistra. A centrocampo, con Brozovic assente, potrebbe giocare Asllani con Barella e uno fra Mkhitaryan e Calhanoglu, ma attenzione anche a una soluzione più prudente con Barella perno centrale e l’inserimento di Gagliardini. In attacco la mossa a sorpresa sarebbe Correa, ma è plausibile che Inzaghi si affidi ancora a Dzeko e Lautaro Martinez.

LE MOSSE DI XAVI

Per i catalani, le probabili formazioni di Inter Barcellona vedono Xavi con qualche problema in difesa, dove ipotizziamo Garcia e Christensen centrali a protezione di ter Stegen, con Sergi Roberto terzino destro e Jordi Alba a sinistra. A centrocampo c’è invece l’imbarazzo della scelta: De Jong e Pedri dovrebbero esserci, la terza maglia sembra in ballottaggio tra Kessié e Gavi, con il secondo che potrebbe avere la meglio sull’ex rossonero. Nel tridente invece Lewandowski è la certezza, con numeri già straordinari anche con il Barcellona; è rinato Dembélé che potrebbe quindi essere titolare a destra, mentre a sinistra il ballottaggio riguarda Ferran Torres e Depay.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BARCELLONA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Jordi Alba; Gavi, De Jong, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Ferran Torres. All. Xavi.











