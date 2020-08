Probabili formazioni Inter Bayer Leverkusen/ Quote, pochi i dubbi di Conte (Quarti)

Eccoci: questa sera alle ore 21.00 tra le mura della Dusseldorf Arena si accenderà la partita per i quarti di finale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti impazienti di conoscere nel dettaglio le mosse di Conte come di Bosz alla vigilia di questo delicato match, e siamo sicuri che entrambi gli allenatori hanno preparato con grande cura il proprio 11 dove saranno solo i giocatori più in forma i titolari chiamati all’impresa. Dopo tutto il valore dell’avversario è noto e soprattutto la posta in palio è pesantissima: questa sera infatti si torna in campo per il pass che vale la semifinale di Europa League. La Final Four diventa dunque un traguardo ambizioso per i due club, a cui entrambi i tecnici puntano per chiudere al meglio la propria stagione calcistica: che almeno per le aspirine non è stata finora un granché, con solo il quinto piazzamento della classifica della Bundesliga. Incassato il colpo, a Bosz non resta che provare a riscattarsi nel contesto europeo, a spese ovviamente di Conte, che pure rimane avversario più che temibile in questa dura lotta per la Final Four. Come vediamo la motivazione oggi non manca: andiamo allora a vedere da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Bayer Leverkusen.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché questa sera ci attenda partita ben dura, ecco che alla vigilia del fischio d’inizio il pronostico sorride ai nerazzurri di Conte. Per la partita di Europa League poi il portale di scommesse snai, nell’1×2 ha fissato a 2.05 il successo dell’Inter entro il 3.50 segnato per la vittoria del Baye Leverkusen: il pareggio paga invece la quota di 3.40.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYER LEVERKUSEN

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter e Bayer Leverkusen, Antonio Conte dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 come modulo dove pure troverà posto dal primo minuto sulla trequarti Chris Eriksen, che pare aver ritrovato la fiducia del tecnico dopo l’ottimo gol segnato contro il Getafe pochi giorni fa. Davanti al danese non dubitano invece delle proprie maglie da titolari i soliti Lukaku e Lautaro Martinez, ma non scordiamo che scalpita dalla panchina Alexis Sanchez, che pure solo pochi giorni fa ha annunciato che rimarrà con la maglia nerazzurra fino al 2023. Per quanto riguarda il reparto a 4 posto a centrocampo, ecco che questa sera Conte dovrebbe dare ancora le maglie da titolari a Brozovic e Barella al centro, mentre in corsia sia giocano il posto dal primo minuto Candreva e Young, anche se naturalmente non mancano valide alternative dalla panchina. Sono invece già consegnare le maglie dei titolari in difesa: di fronte al capitano Handanovic, posto tra i pali, rivedremo dal primo minuto Godin, Bastoni e De Vrij.

LE SCELTE DI BOSZ

Per le probabili formazioni di Inter e Bayer Leverkusen Bosz ci pare appena indeciso sul modulo da utilizzare, ma non avendo a disposizione Amiri (messo in quarantena preventiva) è possibile che il tecnico dei tedeschi opti per il 4-3-3 che pure abbiamo già visto qualche volta in questa stagione. Se sarà così ecco che allora le maglie per l’attacco delle aspirine ci paiono già sicure: in avanti non potrà mancare il bomber Kai Havertz, il quale sarà in compagnia di Volland e di Diaby, questo andata in gol anche solo pochi giorni fa contro i Rangers. Per il reparto a tre del centrocampo sono poi possibili soluzioni differenti, visto che pure Demirbay è a disposizione dopo la squalifica: Bosz dovrebbe puntare sul numero 10 dunque nello schieramento che verrà completato da Baumgartlinger e Palacios, visto che Aranguiz è sospeso. In difesa invece non mancherà di sicuro Hradecki, titolare tra i pali: di fronte al numero 1 ecco pronti Sven Bender e Tapsoba al centro del reparto, con Wendell e Lars Bender invece assicurati in corsia.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez All. Conte

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): 1 Hradecky; 18 Wendell, 5 S. Bender, 12 Tapsoba, 8 L. Bender; 15 Baumgartlinger, 10 Demirbay, 25 Palacios; 1 Diaby, 31 Volland, 29 Havertz All. Bosz



© RIPRODUZIONE RISERVATA