Probabili formazioni Inter Bayern Monaco/ Diretta tv: ci sarà Gosens?

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN MONACO: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Bayern Monaco ci avviciniamo alla super sfida che domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro sarà la partita di cartello per aprire l’avventura della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Esame naturalmente assai impegnativo per l’Inter di Simone Inzaghi, che di certo non è stata fortunata nel sorteggio e per di più arriva anche da due sconfitte in cinque giornate di campionato, tra cui quella nel derby che pesa sempre molto. Il Bayern ovviamente non è un avversario facile per provare a rialzarsi, ma almeno l’Inter non ha nulla da perdere stavolta…

Servirebbe un salto di qualità che a dire il vero già l’anno scorso almeno in parte si era visto, ad esempio contro il Liverpool. Il Bayern Monaco naturalmente è una delle corazzate del calcio europeo, però anche i bavaresi non possono essere molto felici di avere un girone così complicato, per cui a San Siro cercano una vittoria per non mettere in salita il cammino verso gli ottavi, che per il Bayern dovrebbero essere ordinaria amministrazione. Andiamo allora adesso senza indugio a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Inter Bayern Monaco.

DIRETTA INTER BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Inter Bayern Monaco sarà visibile domani sera in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma satellitare, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). La diretta streaming video della partita di Champions League sarà invece garantita su Infinty+, Sky Go e NowTV.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN MONACO

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Bayern Monaco non dovrebbero fornire particolari novità da parte di Simone Inzaghi, nonostante le difficoltà finora incontrate in Serie A. Come punto di riferimento c’è sempre il modulo 3-5-2, a cominciare dalla difesa formata da Handanovic e davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni, nonostante sei gol presi tra Lazio e Milan.

Anche a centrocampo non ci dovrebbero essere particolari scossoni e allora spazio a Dumfries a destra, poi Barella, Brozovic e Calhanoglu, infine ecco che a sinistra potrebbe esserci spazio per Gosens, alla ricerca della svolta della sua finora complicata avventura milanese; infine, prosegue l’assenza di Lukaku e in attacco dovrebbero quindi giocare titolari Lautaro Martinez e Dzeko.

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Sul fronte tedesco, l’allenatore Julian Nagelsmann per le probabili formazioni di Inter Bayern Monaco dovrebbe affidarsi a tutti i titolari, perché appunto anche per i bavaresi questo è un gruppo nel quale non si potrà dare nulla per scontato. In base al modulo 4-2-3-1, ci aspettiamo titolare in porta Neuer e davanti a lui Pavard, Upamecano, l’ex bianconero de Ligt e Davies.

Un ruolo importante sarà quello affidato ai due uomini in mediana, che dovrebbero essere Kimmich e Sabitzer; infine, nel reparto offensivo del Bayern Monaco dovrebbero agire innanzitutto Coman, Musiala e Sané da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle della prima punta, che potrebbe invece essere Mané.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN MONACO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Musiala, Sané; Mané. All. Nagelsmann.

