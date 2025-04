PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN MONACO: LE MOSSE PER LA GRANDE NOTTE

In un certo senso, è semplice parlare delle probabili formazioni Inter Bayern Monaco. Non è certo il ritorno di un quarto di finale di Champions League il momento ideale per mettersi a fare esperimenti: si deve andare sul sicuro e schierare gli uomini migliori, anche se la stagione è dispendiosa e gli impegni molto ravvicinati. L’Inter di Simone Inzaghi sogna in grande, pur consapevole del rischio che corre a giocare su tutti i tavoli: il turnover l’ha fatto contro il Cagliari ed è andato bene, oggi ci si affida ai protagonisti del colpo di otto giorni fa in Baviera, la vittoria per 1-2 che rende più vicine le semifinali.

La situazione è abbastanza simile per il Bayern Monaco, anche se nel loro caso la Coppa nazionale è sfumata. C’è un campionato da vincere tenendo a bada l’inseguitrice e c’è il grande obiettivo della Champions League, dove i bavaresi sono tutti gli anni fra le candidate più autorevoli per il successo finale. Al Bayern non sono abituati a perdere in casa e lo scivolone ha fatto male, ma ci sono tanti campioni che non possono lasciare tranquilli i nerazzurri pur con un gol di vantaggio e il fattore campo. Situazione affascinante, che merita un ulteriore dettaglio sulle probabili formazioni Inter Bayern Monaco.

PRONOSTICO E QUOTE: CHE INCERTEZZA

Difficile sbilanciarsi nel pronostico Inter Bayern Monaco, almeno secondo le quote dell’agenzia Snai: leggero vantaggio al segno 2, quotato a 2,50 contro il 2,65 sulla vittoria nerazzurra. L’Inter gradirebbe pure il pareggio, ipotesi proposta a 3,60 sempre da Snai.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN MONACO

I TITOLARISSIMI PER INZAGHI

Detto che continua l’assenza di Dumfries, per il resto da Simone Inzaghi ci aspettiamo la presenza degli undici suoi uomini migliori nelle probabili formazioni Inter Bayern Monaco, compreso Darmian come alter ego dell’olandese in qualità di esterno destro. In porta l’ex Sommer, status condiviso naturalmente anche da Pavard, che andrà a comporre con Acerbi e Bastoni il trio difensivo – nessuno dei tre era stato titolare contro il Cagliari.

Detto di Darmian, a sinistra ci aspettiamo la conferma dell’ormai recuperato Dimarco, anche se nel caso Carlos Augusto è una valida alternativa. In mezzo naturalmente Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con l’armeno che aveva riposato sabato al pari di Thuram, che invece tornerà a comporre il tandem d’attacco con il capitano Lautaro Martinez.

MULLER DAL PRIMO MINUTO PER KOMPANY

Stavolta Vincent Kompany dovrebbe schierare dal primo minuto Muller sulla trequarti bavarese per le probabili formazioni Inter Bayern Monaco. Sicura anche la presenza Kane come centravanti, il reparto offensivo nel 4-2-3-1 degli ospiti dovrebbe essere completato dalle ali Olise e Sané, anche se non mancano alternative del calibro di Gnabry (in gol sabato contro il Borussia in Bundesliga) e il recuperato Coman.

In mediana Pavlovic è una possibile alternativa, ma restano favoriti Kimmich e Goretzka, la difesa è il reparto che ha qualche problema in più con le assenze e allora davanti al portiere Urbig indichiamo allinea formata da Laimer a destra, i due centrali Kim e Dier, infine Stanisic a sinistra, senza dimenticare Guerreiro che però potrebbe agire anche più avanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN MONACO: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.