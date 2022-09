Probabili formazioni Inter Bayern/ Quote, c’è Dzeko? (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Bayern ci portano a parlare della partita con cui i nerazzurri fanno il loro esordio nella Champions League 2022-2023: alle ore 21:00 di mercoledì 7 settembre si apre a San Siro contro i bavaresi, e purtroppo sappiamo bene come l’Inter abbia pescato un girone di ferro che comprende anche il Barcellona (oltre al Viktoria Plzen) e che dunque sarà durissima anche solo qualificarsi agli ottavi di finale, tanto che questo match casalingo suona già come decisivo per le sorti della squadra di Simone Inzaghi.

Tra le altre cose bisogna sopperire alla sconfitta nel derby che, per quanto poco “fondante” per la classifica di inizio settembre, è sempre bruciante in termini assoluti e in questo caso anche per come è maturata; vedremo allora quale sarà la reazione nerazzurra in questa prima di Champions League, ma intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da Inzaghi e dal suo collega Julian Nagelsmann, andando a leggere in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Inter Bayern.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Inter Bayern. Nella partita della 1^ giornata di Champions League il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,80 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 4,00 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei bavaresi, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 1,85 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi per Inter Bayern dovrebbe confermare gran parte delle sue scelte: in attacco sarà sempre senza Romelu Lukaku e quindi la sua decisione per il partner di Lautaro Martinez dovrebbe premiare Dzeko (con Joaquin Correa destinato alla panchina) anche se il Tucu potrebbe essere importante per la velocità di punta che sa raggiungere. Centrocampo classico con Barella e Calhanoglu a fare da mezzali per supportare la regia di Brozovic; sulle corsie laterali sembra scontata la titolarità di Dumfries, per la sinistra invece qualche dubbio in più perché sono in tre per una maglia, con Gosens che questa sera potrebbe essere titolare a scapito di Darmian, che dal primo minuto ha giocato il derby, e soprattutto Federico Dimarco che è stato il più utilizzato in avvio di stagione. La difesa non cambierà: a protezione di Handanovic avremo De Vrij come leader del reparto arretrato, insieme a lui ci saranno Skriniar e Alessandro Bastoni senza discussioni.

GLI 11 DI NAGELSMANN

Per Nagelsmann il modulo di riferimento per Inter Bayern dovrebbe essere il 4-2-3-1, anche se il tecnico tedesco può giocare con la difesa a tre: in questo caso avremmo Kimmich nei tre dietro o Pavard più accentrato, altrimenti ecco De Ligt e Upamecano che devono vincere la concorrenza di Lucas Hernandez, poi Alphonso Davies a correre sulla sinistra con Mazraoui che potrebbe tornare utile a destra. Nella cerniera di centrocampo naturalmente Kimmich – con questo modulo – è intoccabile, al suo fianco le soluzioni non mancano e rispondono ai nomi soprattutto di Goretzka e Gravenberch, mentre potrebbe tornare in panchina Sabitzer che sabato è stato titolare a Berlino. Thomas Muller si riprende il posto di trequartista centrale, supportato da Coman e Gnabry; Leroy Sané naturalmente rimane in ballottaggio per una maglia, come prima punta invece Sadio Mané che gioca ormai come centravanti tattico ed eventualmente si scambierà la posizione con il già citato Muller.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BAYERN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, F. Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, L. Hernandez, A. Davies; Goretzka, Kimmich; Coman, T. Muller, Gnabry; S. Mané. Allenatore: Julian Nagelsmann











