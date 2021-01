Probabili formazioni Inter Benevento/ Diretta tv, Inzaghi ritrova Schiattarella

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Solo domani si accenderà alle ore 20.45 allo Stadio San Siro la partita per la 20^ giornata di Serie A tra Inter e Benevento: andiamo ad analizzarne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Conte come di Inzaghi per questo big match, che pure si annuncia determinante per la Beneamata: la formazione nerazzurra infatti punta oggi oggi a fare degli stregoni vittima eccellente e di rilanciarsi nel sorpasso in vetta alla classifica della serie A contro il Milan. Dopo il pari ottenuto nel turno precedente con l’Udinese, Comte non può lasciare altri punti per strada: ottenere i tre in palio nel turno nella sfida contro il Benevento però potrebbe non rivelarsi impresa scontata. I giallorossi, benché tornino in campo da alcuni KO piuttosto pesanti, rimangono squadra arcigna e aggressiva, da non sotto valutare. Andiamo a vedere allora come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Inter Benevento.

INTER BENEVENTO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MATCH

Comunichiamo agli appassionati che Inter Benevento sarà visibile in diretta tv domani sul canale Dazn 1 per gli abbonati a Sky Sport che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci sarà la diretta streaming video, che sarà garantita invece agli abbonati di Dazn, perché questa è una delle partite del turno che saranno trasmesse dalla piattaforma digitale.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter e Benevento, Antonio Conte potrebbe optare solo per un limitatissimo turnover, rispetto agli 11 che solo martedì scorso hanno eliminato il Milan dalla Coppa Italia. Confermato il classico 3-5-2, ecco che domani sera davanti ad Handanovic, potrebbe collocarsi Bastoni, rimasto a riposo, al fianco degli inossidabili De Vrij e Skriniar. A centrocampo sarà poi nuovo spazio per la coppia Hakimi-Young, collocata chiaramente sull’esterno, mentre al centro potrebbe esserci la riconferma di Vidal, Brozovic e Barella, anche se Gagliardini scalpita dalla panchina. In attacco infine sarà di nuovo spazio dal primo minuto per la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, con l’argentino che putre è rimasto a riposo questa settimana.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sarà invece il 4-3-2-1 il modulo di riferimento di Mister Inzaghi per le probabili formazioni di Inter e Benevento: qui chiaramente non mancheranno i titolari più in forma, ma mancherà Sau, fermato per un turno dal giudice sportivo. In attacco dunque sarò spazio dal primo minuto per Lapadula, questo fresco di gol contro il Torino pochi giorni fa: al suo fianco vedremo poi dal primo minuto Viola e Caprari, considerato che pure Insigne non è ancora al top della condizione. Per il centrocampo però ecco che verrà recuperato dal primo minuto Schiattarella, ormai guarito dal coronavirus: con il centrale sarà spazio per Ionita e Hetemaj. Poche novità poi in difesa, dove Improta si arrangerà ancora come esterno mancino: sulla destra sarà spazio per Barba, mentre al centro del reparto si faranno avanti Glik e Caldirola (ma occhio a Tuia, sempre a disposizione dalla panchina).

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Young, Vidal. Brozovic, Barella, Hakimi; L Martinez, Lukaku All. Conte

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Importa, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Viola, Caprari; Lapadula All. Inzaghi



