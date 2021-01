Probabili formazioni Inter Benevento/ Quote, torna Bastoni dal 1^ minuto

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

A poche ore dal via della sfida della 20^ giornata di Serie A tra Inter e Benevento, prevista oggi a San Siro alle ore 20.45, andiamo a controllare da vicino le probabili formazioni del big match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Inzaghi per affrontare una big come la Beneamata, prima indiziata anche per lo scudetto 2020-21. La squadra giallorossa, di ritorno dal pareggio segnato contro il Torino solo pochi giorni fa, nonostante il gran numero di assenti annunciati, è infatti formazione sempre tignosa contro le grandi (ricordiamo l’1-1 con la Juventus) e sicuramente anche oggi darà il massimo per mettere in difficoltà i nerazzurri: Conte non potrà oggi sottovalutare dunque l’impegno. Anche perchè l’Inter oggi rischia moltissimo: dopo il pareggio al Friuli, alla Beneamata mancano appena due punti per raggiungere in cima alla classifica di campionato il malconcio Milan. Serve dunque oggi assolutamente vincere per non perdere altri punti per strada. Andiamo allora a vedere come i due allenatori si sono preparati alla sfida, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Inter Benevento.

QUOTE E PRONOSTICO

Come abbiamo detto prima, la squadra ospite è formazione sempre tignosa, ma pure alla vigilia della 20^ giornata della Serie A è alla Benamata che va il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 della sfida ha fissato a 1.24 la vittoria dell’Inter questa sera, contro il più alto 11.00 segnato per il successo del Benevento: il pareggio pagherà la posta a 6.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

LE MOSSE DI CONTE

Considerata la posta in palio, ci appare abbastanza scontato che oggi Conte, per disegnare le probabili formazioni di Inter e Benevento, opti per il solito 3-5-2 pieno di titolari. Ecco che già in difesa, dopo il minimo turnover osservato in Coppa Italia, torneranno dal primo minuto i soliti tre giocatori e dunque Skriniar, De Vrij e Bastoni, con Handanovic, numero 1 fedele tra i pali. Per il centrocampo non sono per da escludere poche variazioni sul tema. Se al centro rimangono sicuri della maglia da titolare Brozovic e Barella, è sempre vivo il ballottaggio tra Gagliardini e Vidal, e non dimentichiamo che sulla carta rimangono a disposizione Sensi e Eriksen: in corsia si faranno avanti Hakimi e Young, pur con Perisic pronto dalla panchina. In attacco nessun dubbio: ecco dal primo minuto la coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter e Benevento Inzaghi dovrebbe aver preparato un 4-3-2-1 ricco di titolari, lì almeno dove le assenze annunciate lo permettono. In attacco infatti, mancando Sau (squalificato dal giudice sportivo) e l’acciaccato Insigne, ecco che si faranno avanti Viola e Caprari per l’esterno del reparto, mentre Gianluca Lapadula farà da prima punta (è poi bomber fresco di gol contro il Torino). Per la mediana ecco che rivedremo dopo lungo stop il regista Schiattarella: al suo fianco si faranno trovare pronti Ionita e Hetemaj. Pochi dubbi infine in difesa, dove è difficile, ma non impossibile, vedere anche l’ultimo acquisto del club sannita, Fabio Depaoli: in ogni caso dal primo minuto si collocheranno davanti al numero 1 Montipò, Improta, Glik, Caldirola e Barba.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; L Martinez, Lukaku All. Conte

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Viola, Caprari; Lapadula All. Inzaghi



