Probabili formazioni Inter Benfica/ Diretta tv, nessuna sorpresa (Champions League, 2 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENFICA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Benfica ci permettono di presentare la partita che domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro sarà valida per la seconda giornata nel gruppo D di Champions League 2023-2024. L’Inter finora ha fatto quasi tutto per bene in campionato, dove il poker di Lautaro Martinez a Salerno ha sancito l’immediata riscossa dopo il primo scivolone, mentre in Champions League arriva dal pareggio contro la Real Sociedad nella prima giornata a San Sebastian, risultato di per sé buono ma che naturalmente non chiarisce molto circa le dinamiche del girone, che sarebbe importante mettere in discesa con una vittoria casalinga contro l’altra big.

Attenzione però, perché la prima giornata del girone D ci ha dato anche la sconfitta interna proprio del Benfica, caduto a Lisbona contro il Salisburgo: le Aquile l’anno scorso avevano raggiunto i quarti mettendo in mostra uno dei migliori giochi d’Europa prima di essere eliminate proprio dai nerazzurri, adesso invece devono rincorrere immediatamente e hanno grande bisogno di fare il colpo (o come minimo almeno un pareggio) a Milano. I temi sono dunque decisamente intriganti, motivo per cui è fondamentale adesso analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Benfica.

DIRETTA INTER BENFICA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Benfica sarà garantita anche in chiaro per tutti su Canale 5, possibilità che si aggiunge naturalmente alla trasmissione sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, pure la diretta streaming video avrà dunque una possibilità in più, oltre a quelle garantite da Sky Go, Mediaset Infinity e Now TV ai rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENFICA

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi ha fatto turnover contro la Salernitana, dunque nelle probabili formazioni di Inter Benfica dovrebbe rimandare domani sera in campo i suoi titolari nel modulo 3-5-2 del tecnico piacentino. In difesa tornano Darmian e Bastoni che affiancheranno Acerbi, anche se spera ancora in una maglia da titolare pure Pavard, in porta ci sarà sicuramente Sommer. Gli esterni saranno nuovamente Dumfries e Dimarco, che sabato ha lasciato il posto a Carlos Augusto; a centrocampo riecco Mkhitaryan, l’altra mezzala sarà Barella e avremo come al solito pure Calhanoglu in cabina di regia; davanti, Lautaro è riuscito nella grande impresa di segnare quattro gol pur entrando al 55’ minuto, naturalmente contro il Benfica sarà titolare al fianco di Thuram.

LE MOSSE DI SCHMIDT

Venerdì Roger Schmidt ha battuto il Porto nel big match di campionato, ma per le probabili formazioni di Inter Benfica dovrebbe esserci qualche cambio. Nel modulo 4-2-3-1 del tecnico tedesco mancherà lo squalificato Antonio Silva, quindi Morato è favorito su Tomas Araujo per affiancare Otamendi davanti al portiere Trubin, con Bah e Aursnes terzini. A centrocampo ecco la coppia mediana formata da Kokçu e Gonçalves Neves; davanti invece Schmidt ha l’imbarazzo della scelta e rischia la panchina David Neres, in ballottaggio con Rafa Silva. Quasi scontata la presenza di Di Maria e dell’ex di turno Joao Mario, schierato come esterno tattico per completare la trequarti; infine, come prima punta Musa è favorito sull’ex Fiorentina Arthur Cabral.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENFICA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokçu, Gonçalves Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. All. Schmidt.











