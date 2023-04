PROBABILI FORMAZIONI INTER BENFICA/ Quote, altra serata difficile per Vlachodimos?

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENFICA: IL PROTAGONISTA

Nelle probabili formazioni di Inter Benfica scegliamo come protagonista Odisseas Vlachodimos: a dire il vero il portiere che dovrà evitare di subire i gol è innanzitutto André Onana, ma è giusto parlare di questo classe 1994 che ha una storia curiosa, perché è nato a Stoccarda (comunque da genitori greci) e ha fatto tutta la trafila delle nazionali tedesche fino alla Under 21 ma poi, saggiamente vista la concorrenza (basterebbe citare Manuel Neuer, ma anche Marc-André ter Stegen e Kevin Trapp che all’epoca era parecchio considerato), ha scelto di giocare per la Grecia con cui ha già messo insieme 31 partite. Sbarcato al Benfica nel 2018, ne è diventato immediatamente il titolare.

Probabili formazioni Inter Benfica/ Diretta tv: Calhanoglu sarà titolare?

Ha immediatamente vinto la concorrenza del prodotto di casa Bruno Varela, va anche detto che fino all’anno scorso il suo terzo portiere è sempre stato Mile Svilar, che nel frattempo giocava con la seconda squadra del Benfica e che in estate si è trasferito alla Roma. Con le Super Aquile Vlachodimos ha giocato 215 partite: ha vinto campionato e Supercoppa di Portogallo, mentre con la nazionale è stato campione d’Europa Under 21 sei anni fa pur non giocando mai, perché in quella Germania il titolare era Julian Pollersbeck. Suo coetaneo, è di proprietà del Lione ma a gennaio è andato in prestito al Lorient, dove tra l’altro deve ancora esordire… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Benfica Inter (0-2) gol e highlights: Barella e Lukaku lanciano i nerazzurri

INTER BENFICA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Benfica analizziamo le potenziali scelte dei due allenatori in vista della partita che, alle ore 21:00 di mercoledì 19 aprile, si gioca come ritorno nei quarti di Champions League 2022-2023. Per i nerazzurri la semifinale sembra realmente vicina: il colpo del Da Luz di otto giorni fa ha davvero mandato in estasi la squadra di Simone Inzaghi, che nelle sfide sui 180 minuti (o in gara secca) quest’anno è riuscita davvero a trovare qualcosa in più e ora potrebbe realmente sperare nella finale, in una stagione che si sta rivelando realmente schizofrenica.

Risultati di Champions League/ Diretta gol live score: ipoteca per City e Inter

In Champions League l’Inter vola, in Serie A invece annaspa: sabato ha perso anche contro il Monza, a San Siro, e adesso arrivare tra le prime quattro sarà difficile; certo rimane sempre quel sogno di vincere in Europa e chiudere così ogni discorso. Staremo a vedere perché la strada resta comunque molto lunga e difficile, intanto mentre aspettiamo che si giochi stasera possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Inter Benfica.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Inter Benfica possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita, valida per il ritorno dei quarti di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,50 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,35 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENFICA

GLI 11 DI INZAGHI

La tegola per Inzaghi, in vista di Inter Benfica, riguarda le condizioni di Skriniar: schiena ancora dolorante e dunque lo slovacco dovrebbe dare forfait, con De Vrij uscito malconcio dall’ultima di campionato la difesa a protezione di Onana dovrebbe prevedere Acerbi a guidare il reparto con Darmian nuovamente arretrato e poi Alessandro Bastoni a completare la linea. A questo punto ovviamente Dumfries sarebbe il terzino destro; dall’altro lato del campo spazio come sempre a Dimarco, in mezzo invece si prepara a tornare titolare Calhanoglu che sabato ha fatto le prove generali. Con il turco titolare sul centrosinistra, Brozovic avrebbe la sua consueta maglia in cabina di regia mentre Barella chiaramente sarebbe impiegato sul centrodestra, come altra mezzala; fuori dunque Mkhitaryan. Davanti, sia Dzeko che Lautaro Martinez sono partiti dalla panchina contro il Monza: dovrebbero essere titolari, ma il bosniaco come al solito rischia sulla pressione di Romelu Lukaku.

LE SCELTE DI SCHMIDT

Nel 4-2-3-1 di Roger Schmidt per Inter Benfica le scelte dovrebbero essere più o meno fissate: resta solo da capire se Gonçalo Guedes avrà una maglia, ma per fargli spazio dovrebbe rimanere fuori uno tra Rafa Silva e David Neres, visto che i posti dell’ex Joao Mario e di Gonçalo Ramos, che agirebbe da prima punta, non sembrano essere in discussione. In mezzo al campo torna titolare Florentino, che non ha giocato l’ultima di campionato (incredibilmente persa sul campo del Chaves): a fargli compagnia sarà Aursnes. Per quanto riguarda la difesa, anche qui per Schmidt sembra tutto fatto: in porta come sempre va il greco Vlachodimos, davanti a lui la coppia centrale sarà formata da Antonio Silva e dal veterano Otamendi, che lo scorso inverno si è laureato campione del mondo con l’Argentina. Sulle fasce, i soliti noti: a destra giocherà Gilberto, sull’altro versante agirà Grimaldo che a lungo è stato nel mirino del calciomercato delle big del calcio italiano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENFICA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Florentino; David Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. Allenatore: Roger Schmidt











© RIPRODUZIONE RISERVATA