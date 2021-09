Probabili formazioni Inter Bologna/ Diretta tv: ancora solo titolari per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Inter Bologna, sfida che si accenderà solo domani alle ore 18.00 tra le mura di San Siro per la 4^ giornata del campionato della Serie A. Dopo il KO subito in Champions league contro il Real Madrid, i nerazzurri di Inzaghi tornano tra le mura di casa ospitando un club ostico e pure in buone condizioni come è quello felsineo, di ritorno da un bel successo occorso sul Verona di lunedi scorso. Domani sera pure la sfida non si annuncia affatto scontata per i milanesi, che si presenteranno in campo stanchi ma obbligati a mettere in campo una prestazione convincente e a vincere, sia per non perdere subito il treno con le altre big del campionato di Serie A e sia rimediare anche all’ultimo mezzo passo falso commesso contro la Sampdoria. Sulla carta si annuncia sfida bollente: vediamo quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Bologna.

La diretta tv di Inter Bologna domani sera sarà soltanto su DAZN: non sarà dunque una trasmissione televisiva in senso stretto, perché la piattaforma fornisce la visione degli eventi in diretta streaming video, o eventualmente con una smart tv dotata di connessione a internet. Naturalmente bisognerà essere abbonati al servizio; ricordiamo che DAZN è diventato il broadcaster ufficiale della Serie A per questa stagione, a Sky sono rimaste tre partite per turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Bologna, Inzaghi sarà costretto a confermare gran parte dell’11 visto in campo solo pochi giorni fa contro il Real Madrid: lo richiede il match e l’avversario. Fissato il 3-5-2, ecco che avremo domani subito Bastoni, De Vrij e Skriniar in difesa, con il solito Handanovic titolare tra i pali: per il centrocampo invece si farà sentire l’assenza dell’infortunato Sensi. Nello schieramento a cinque dunque il tecnico riconfermerà Brozovic e Barella come pure Calhanoglu, mentre in corsia sarà spazio questa volta per Dimarco e Dumfries, che dunque daranno il cambio a Perisic e Darmian (i quali saranno comunque pronti in panchina). Ancora maglia da titolare poi sia per Dezko che per Lautaro Martinez che devono ancora affinare il feeling: Correa sarà però il jolly dalla panchina.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Classico 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic e il suo Bologna, dove pure riavremo pronto dal primo minuto Marko Arnautovic in prima punta: a sostegno dell’attaccante austriaco (tra l’altro ex del match) si faranno avanti sull’esterno Orsolini e Barrow, ma i due potrebbero pure rischiare la maglia da titolare con Skov Olsen e Sansone. Sulla linea delle trequarti sarà poi spazio dal primo minuto per Soriano, mentre alle sue spalle saranno Dominguez e Svanberg i titolari a centrocampo: sempre che Schouten non venga recuperato in tempo. Pochi dubbi poi per la difesa del Bologna con i soliti De Silvestru, Medel. Bonifaz e Hickey schierati di fronte al numero 1 Skorupski.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; L Martinez, Dzeko All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Domininguez, Svanberg: Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic All. Mihajlovic.



