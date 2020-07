Probabili formazioni Inter Bologna/ Diretta tv: Conte ancora senza Skriniar (Serie A)

Si giocherà solo domani alle ore 17.15 la sfida per la 30^ giornata della Serie A tra Inter e Bologna le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Vogliamo infatti approfondire le mosse di Conte come di Mihajlovic per le probabili formazioni di Inter e Bologna, tenuto conto che per questo turno, ancora si contano alcune assenze di peso nei due spogliatoi, Già in casa Inter dobbiamo ricordare che Conte dovrà fare a meno dello squalificato Skrinair, e che pure il tecnico ancora non ha recuperato in pieno Vecino e Sensi, ma pure Brozovic, con il numero 77 che ancora balla tra la panchina e il campo. Pure Mihajlovic, per fissare il suo 11 domani pomeriggio dovrà fare attenzione, perchè la sua infermeria risulta ancora ben piena, e certo, contro un avversario di livello come sono i nerazzurri, dovrà essere prudente nel decidere eventuali turnover. I dubbi dunque alla vigilia di questa sfida della Serie A paiono tanti: andiamo allora a controllare da vicino quali potrebbero essere le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Bologna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Bologna verrà trasmessa in diretta tv sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky e che è accessibile sia agli abbonati della piattaforma titolare dei diritti sulla gara che a quelli della televisione satellitare. In alternativa i clienti DAZN potranno ovviamente seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video: basterà loro utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, come altra soluzione dovranno avere una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

LE MOSSE DI CONTE

Per la sfida di San Siro, Conte non dovrebbe riservarci grandissime novità nel suo 11 per le probabili formazioni di Inter Bologna: il tecnico non può permettersi di perdere punti preziosi contro una squadra arcigna come è quella emiliana e pure alcune assenze lo obbligano a riconfermare un po’ i soliti volti. Succede già nel reparto a difensivo a tre, dove senza Skrinair, verranno ancora confermati dal primo minuto D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, già titolari solo pochi giorni fa con il Brescia. E’ però una vera boccata d’ossigeno per l’Inter il recupero di Brozovic: Conte domani potrebbe anche lanciare il suo numero 77 dal primo minuto (se no, spazio a Borja Valero), affiancandolo a Gagliardini e Barella, con Candreva posto a destra. Potremmo poi domani contro il Bologna, rivedere dal primo minuto Eriksen sulla tre quarti: davanti al danese non mancheranno Lautaro e Lukaku (anche se Sanchez ha firmato un buon gol contro il Brescia nell’ultimo turno).

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sarà invece il classico 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Mihajlovic per le probabili formazioni di Inter e Bologna, dove però pure, come abbiamo riferito prima, non saranno poche le assenze di peso a cui si dovrà far fronte. Con già Mbaye indisponibile, ecco che nel reparto a 4 dei rossoblu dovremmo rivedere titolare sulla destra Tomiyasu, con Dijks nella corsia mancina: al centro dovrebbero venire confermati invece Bani e Danilo. Nella mediana a tre pure mancherà Poli e il tecnico qui potrebbe anche cambiare le carte in tavola rispetto all’ultimo 11 visto in campo: domani a San Siro infatti potremmo rivedere Dominiguez dal primo minuto al posto di Schouten e al fianco di Medel. Per l’attacco invece il tecnico di Vukovar dovrebbe affidarsi ancora una volta a Palacio (grande ex del match) come prima punta e alle spalle di quest’ultimo si collocherà il classico terzetto composto da Orsolini, Soriano e Barrow: occhi puntati poi proprio su quest’ultimo, fresco di gol col Cagliari e impaziente di fare male anche all’Inter.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 23 Barella; 24 Eriksen; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martínez. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 13 Bani, 35 Dijks; 8 Nico Domínguez, 5 Medel; 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow; 24 Palacio. All. Mihajlovic



