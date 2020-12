Probabili formazioni Inter Bologna/ Diretta tv, Sinisa senza Orsolini (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Solo domani sera alle ore 20.45 e tra le mura dello Stadio San Siro di Milano, si accenderà la sfida, valida per la 10^ giornata della Serie A, tra Inter e Bologna: andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Conte come di Mihajlovic, per questa partita, che si presenta arcigna e complicata. Specie per i nerazzurri, che pure avranno sulle gambe 90 pesantissimi minuti giocati solo in settimana contro il Borussia Monchengladbach per il turno di Champions league. Non sarà dunque facile per l’Inter, ovviamente molto stanca, affrontare i felsinei, che invece scendono in campo al top della condizione. Non scordiamo infatti che il Bologna in queste ultime uscite di campionato sta mettendo da parte prestazioni convincenti e pure ottimi risultati, come ben dimostrato contro Sampdoria e Crotone, nelle ultime due giornate. Ma basterà per superare una big come è l’Inter? Solo il campo ce lo dirà: nell’attesa andiamo a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Bologna, alla vigilia del decimo turno di campionato.

INTER BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna sarà disponibile su DAZN1, il canale che dalla scorsa stagione trovate al numero 209 del decoder satellitare: questo significa che gli abbonati Sky da almeno tre anni potranno seguire la partita di Serie A dal loro televisore, mentre l’alternativa per i clienti DAZN è ovviamente quella del servizio di diretta streaming video, andando a installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

LE MOSSE DI CONTE

Per disegnare le probabili formazioni di inter Bologna Antonio Conte non si discosterà dal classico 3-5-2, dove pure domani dovremmo rivedere dal primo minuto Vidal, che ha saltato l’ultima sfida di Champions league. Col cileno a centrocampo, ecco che allora il reparto verrà completato da Barella e Brozovic, che pure è tornato a disposizione, dopo esser risultato negativo al Coronavirus: ai lati toccherà a Hakimi e Perisic coprire le fasce ma non scordiamo che rimane a disposizione in panchina Darmian, che pure ha fatto davvero bene contro il Monchengladbach in settimana. Sarà poi lieve turnover in difesa, posta a tre di fronte al solito Handanovic: domani D’Ambrosio concederà un poco di riposo a uno tra Skriniar e Bastoni, mentre non mancherà De Vrij. Sono infine maglie consegnate in attacco con Lukaku e Lautaro Martinez, ma non escludiamo che l’argentino possa accomodarsi in panchina in favore di Alexis Sanchez.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Spazio al 4-2-3-1 per lo schieramento rossoblu per le probabili formazioni di Inter e Bologna: qui però il tecnico di Vukovar non potrà fare affidamento su Orsolini, bloccato da un brutto guaio muscolare nei giorni scorsi. Senza l’ala destro di riferimento, in avanti gli emiliani si affideranno alla coppia Barrow-Sansone sull’esterno, con Palacio prima punta (è pure il grande ex del match): toccherò a Soriano collocarsi sulla tre quarti a sostegno. Sono poi ballottaggi aperti per la mediana: al momento Svanberg e Schouten sono la prima ipotesi per la sfida a San Siro, ma in panchina pure scalpitano Dominguez e Medel. Non ha invece alcun dubbio Mihajlovic nel consegnare le maglie da titolari nella difesa rossoblu: davanti a Skorupski, domani dovrebbero collocarsi al centro Tomiyasu e Danilo, mentre Hickey e De Silvestri agiranno in corsia.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Lautaro M, Lukaku All. Antonio Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey: Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio All. Sinisa Mihajlovic



