Probabili formazioni Inter Bologna/ Diretta tv: torna Brozovic? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Bologna presentiamo la partita che domani sera andrà in scena al Meazza per il turno infrasettimanale di Serie A, ennesimo grande ritorno a San Siro di un eroe del pubblico nerazzurro, cioè in questo caso Thiago Motta. Però non c’è spazio per il romanticismo: la sconfitta contro la Juventus ha di nuovo messo nei guai in campionato l’Inter, che quindi ha necessità di tornare immediatamente alla vittoria per rilanciarsi almeno verso il quarto posto, naturalmente l’obiettivo minimo irrinunciabile per i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Attenzione però a un Bologna in grande forma, reduce da tre vittorie consecutive, che diventano quattro considerando pure la Coppa Italia: vero che le avversarie sono state Cagliari, Lecce, Monza e infine il Torino, ma sicuramente i rossoblù stanno molto bene, hanno sistemato una classifica che adesso sorride al Bologna e di conseguenza possono giocare con serenità a San Siro, cercando un colpaccio che davvero potrebbe lanciare gli emiliani. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Bologna.

INTER BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Bologna sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Bologna ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per Simone Inzaghi. L’intoccabile modulo 3-5-2 vedrà Onana in porta; in difesa potrebbe esserci spazio per D’Ambrosio qualora riposasse Skriniar, comunque favorito per giocare con Acerbi e Bastoni, che dovrebbe rientrare dopo la febbre dando riposo a De Vrij. Sulle fasce dovrebbe essere confermato Dumfries a destra, mentre è più incerto il ballottaggio fra Gosens e Dimarco a sinistra. La vera curiosità tuttavia è in mediana: sarà la volta buona per rivedere titolare Brozovic? Se così fosse, ecco che il croato giocherà con Barella e uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan, altrimenti dovrebbero giocare insieme il turco e l’armeno (ma attenzione anche ad Asllani); infine in attacco Correa potrebbe far rifiatare Dzeko e quindi affiancare Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Sul fronte felsineo, Thiago Motta per le probabili formazioni di Inter Bologna dovrebbe proporre il modulo 4-2-3-1, ma dobbiamo ancora segnalare alcuni ballottaggi per quanto riguarda i nomi degli undici titolari: in porta ci sarà Skorupski; davanti a lui Posch terzino destro, Soumaoro e Lucumì centrali, mentre a sinistra se la giocano Cambiaso e Lykogiannis; potrebbe però esserci anche un’altra variabile, cioè De Silvestri destra, magari accentrando Posch a danno di Soumaoro. In mediana ecco l’ex Medel e Schouten; invece sulla trequarti torna qualche dubbio, perché da destra a sinistra dovrebbero trovare spazio Aebischer, Dominguez e Orsolini, ma scalpita anche Barrow che toglierebbe il posto all’italiano; infine ecco l’altro ex di turno, cioè Arnautovic, che sarà naturalmente il centravanti titolare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Arnautovic. All. Thiago Motta.

