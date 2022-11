Probabili formazioni Inter Bologna/ Quote, Bastoni torna dal 1′ minuto (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Leggendo le probabili formazioni di Inter Bologna ci avviciniamo sempre più alla partita delle ore 20:45 di mercoledì 9 novembre, valida per la 14^ giornata di Serie A 2022-2023: nel penultimo turno prima della sosta per i Mondiali, che è chiaramente un infrasettimanale, i nerazzurri hanno bisogno di tornare a vincere per ultimare in maniera positiva la prima parte del campionato. Domenica sera l’Inter ha perso contro la Juventus, facendosi scavalcare in classifica ma soprattutto cadendo nel quarto incrocio su quattro contro una big: chiaramente per Simone Inzaghi diventa un tema da affrontare in maniera concreta.

Probabili formazioni Inter Bologna/ Diretta tv: torna Brozovic? (Serie A)

Il Bologna invece arriva a San Siro in un grande momento: Thiago Motta, grande ex di questa partita, ha vinto le ultime tre uscite e in questo modo i felsinei si sono quasi avvicinati alle zone europee della classifica, ma soprattutto hanno messo una bella distanza tra sé e la retrocessione prendendo anche tanta fiducia, quella che dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic sembrava del tutto scomparsa. Adesso sarà davvero interessante scoprire quello che succederà sul terreno di gioco tra poche ore; mentre aspettiamo valutiamo le potenziali scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Bologna.

Diretta/ Bologna Torino (risultato finale 2-1): ribaltone con Orsolini e Posch!

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Inter Bologna, la partita valida per la 14^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,30 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 5,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione che gioca in trasferta abbiamo un valore che ammonta a 9,25 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

I DUBBI DI INZAGHI

Simone Inzaghi può se non altro sorridere in vista di Inter Bologna: finalmente Brozovic torna tra i convocati, anche se difficilmente il croato verrà rischiato dal primo minuto si tratta di un rientro importante e qualche minuto nel secondo tempo potrebbe essergli dato. Nella squadra titolare potrebbe esserci Asllani, anche se il ko dell’Allianz Stadium impone prudenza e, conoscendo il tecnico piacentino, è più verosimile immaginare che in mediana venga confermato l’assetto con Barella e Mkhitaryan (o al massimo Gagliardini) a fare da supporto per la regia di Calhanoglu, che ormai si disimpegna bene in quel ruolo. Sulle corsie esterne pronto l’avvicendamento tra Darmian e Dumfries con la conferma di Dimarco; in difesa invece Alessandro Bastoni tornerà quasi sicuramente a giocare dal primo minuto, dunque a meno che il sacrificato sia Skriniar vedremo andare in panchina uno tra Acerbi e De Vrij. La sensazione è che tocchi all’ex Lazio stare fuori; Onana naturalmente sarà il portiere, mentre nel tandem offensivo cerca posto Joaquin Correa che potrebbe dare un turno di riposo a Dzeko, o comunque una larga fetta di partita.

Diretta/ Sampdoria Bologna Primavera (risultato finale 2-3): Raimondo è decisivo!

LE SCELTE DI MOTTA

Per Inter Bologna anche Thiago Motta potrebbe cambiare qualcosa rispetto a domenica: Orsolini, decisivo dalla panchina contro il Torino, può avere una maglia da titolare e a lasciargliela sarebbe evidentemente uno dei due esterni sulla trequarti. Facciamo il nome di Musa Barrow, perché Aebischer è in forte crescita e dovrebbe essere confermato; allo stesso modo Lewis Ferguson dovrebbe vincere il ballottaggio con Soriano e Arnautovic sarà la prima punta, anche se chiaramente siamo abituati a vedere parecchie modifiche nei turni infrasettimanali. In mediana Medel, che gioca contro la sua ex squadra, sarà come sempre il giocatore adibito al recupero dei palloni ma anche a mettere ordine nel settore nevralgico; con lui dovrebbe agire Nicolas Dominguez, dunque questa coppia viene confermata e così dovrebbe essere per la difesa, dove comunque De Silvestri insidia i terzini (più Posch che Cambiaso) mentre il portiere Skorupski, insieme ai due centrali Soumaoro e Lucumì, giocherè anche la partita di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; J. Correa, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, N. Dominguez; Aebischer, L. Ferguson, Orsolini; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta











© RIPRODUZIONE RISERVATA