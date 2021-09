Probabili formazioni Inter Bologna/ Quote, Schouten darà forfait a San Siro?

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 18.00 allo stadio San Siro di Milano la sfida per la 4^ giornata della Serie A tra Inter e Bologna, di cui pure è tempo di esaminare le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Inzaghi per questa bella sfida casalinga, anche se a dir il vero, siamo piuttosto convinti che il tecnico nerazzurro non ci riserverà grandi sorprese: pur dopo l’impegno in coppa con il Real, l’allenatore dei milanesi non potrà prescindere ancora da gran parte dei suoi titolari, che dunque verranno confermati.

Pure per affrontare i campioni d’Italia in carica Mihajlovic si affiderà solo ai suoi titolari più in forma: dopo aver superato anche il Verona, il Bologna e il suo allenatore cerca comunità ai piani alti della classifica del campionato e punta dunque al colpaccio oggi a San Siro. Vedremo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione emiliana sia avversaria tignosa, pure alla vigilia del match della Serie A è ai nerazzurri che va il favore del pronostico. Per l’1×2 del match vediamo che il portale Eurobet ha fissato a 1.38 il successo dell’inter contro il più alto 7.75 segnato per la vittoria del Bologna, mentre il pareggio vale a 5.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

LE MOSSE DI INZAGHI

Come abbiamo accennato prima, saranno gran riconferme per Inzaghi e dunque nelle probabili formazioni di Inter e Bologna, sarà ancora 3-5-2 di partenza con in attacco la coppia Dzeko-Lautaro Martinez, ancora in rodaggio. Alle spalle ecco poi il consueto reparto a 5 dove pure sarà spazio per Brozovic, Barella e Calhanoglu, ma non per Sensi, infortunato: sull’esterno del reparto Dumfries e Dimarco dovrebbero superare in ballottaggio, sia pure in extremis, Perisic e Darmian (che pure rimarranno pronti in panchina). Nessuna novità pure in difesa, dove comunque non si esclude a priori l’uso di Ranocchia, pure ancora a secco: altrimenti saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni i titolari di fronte a Samir Handanovic.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Non sono poi molti neppure i ballottaggi che si accendono nella metà campo dei felsinei, per le probabili formazioni di Inter e Bologna. Per la sfida della 4^ giornata di Serie A pure Orsolini e Barrow rimangono in dubbio rispettivamente con Skov Olsen e Sansone per la maglia da titolare in attacco, entrambi chiaramente a supporto di Arnautovic, prima punta: Soriano sicuramente si posizionerà sulla linea della trequarti. Per lo schieramento a due del centrocampo ecco farsi subito sotto Dominguez e Svanberg (sempre che Schouten non si ripresa): in difesa saranno invece confermatoi sia Medel che Bonifazi al centro. Il reparto arretrato sarà poi completato da De Silvestri e Hickey: Skorupski si collocherà tra i pali.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; L Martinez, Dzeko All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg: Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic All. Mihajlovic.



