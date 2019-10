Probabili formazioni Inter Borussia Dortmund/ Quote, Lukaku-Lautaro ancora titolari

Si giocherà questa sera alle ore 21,00 tra le mura dello Stadio San Siro la partita per il girone F di Champions League la sfida tra Inter e Borussia Dortmund: andiamo allora a scoprire le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni attese in questa terza giornata. Quello di questa sera è certo un ottimo banco di prova per Antonio Conte che quindi studierà (come al solito) con grande attenzione il suo schieramento per le probabili formazioni di Inter Borussia Dortmund. L’allenatore nerazzurro però dovrà ancora una volta fare attenzione alle assenze accertate nello spogliatoio milanese, come a quella di Alexis Sanchez. Non meno attenzione per le probabili formazioni di Inter Borussia Dormund però dovrà porla anche Lucien Favre, per poter difendere il primo posto in classifica dopo anche la vittoria ottenuta sullo Slavia Praga del turno precedente: ricordiamo bene che solo le prime due di ogni gruppo avrà accesso al tabellone finale e tra le due squadre oggi in capo a San Siro vi è anche il Barcellona di Messi. Andiamo allora a analizzare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Borussia Dortmund.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le scelte dei tecnici, prendiamo in considerazione anche il pronostico che segue questo match e che vede i nerazzurri appena favoriti in casa. Per il portale snai ecco che nell’1×2 il successo dell’Inter è stato dato a 2,35, contro l’appena più alto 2,95 per il Borussia: il pari vale invece 3,40.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BORUSSIA DORTMUND

LE MOSSE DI CONTE

Per la sfida di questa sera a San Siro, ovviamente Antonio Conte non rinuncerà al classico 3-5-2 per il suo schieramento nelle probabili formazioni di Inter Borussia Dortmund, e certo pure ai suoi titolari più che confermati, nonostante il calendario fitto di impegni. Ecco che allora questa sera vedremo ancora Handanovic tra i pali, con di fronte un reparto a tre composto da Skriniar, De Vrij, e Godin, con quest’ultimo rimasto a riposo contro il Sassuolo in Serie A. Nella mediana a 5 chiaramente vi sarà ancora una volta da titolare Candreva, in coppia con Asamoah sull’esterno, mentre al centro i titolari dal primo minuto saranno Vecino, Brozovic e Barella. In attacco non sono previste grandi novità per i nerazzurri, con Lukaku ancora titolare al fianco di Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI FAVRE

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di partenza del tecnico rossocrociato del Borussia Dormund, dove però mancherà l’attaccante Paco Alcacer, out per infortunio. Per la prima punta vedremo quindi dal primo minuto il giovane Brandt, con Hakimi e Hazard a sostegno ai lati, mentre toccherà a Reus agire come tre quartista alle spalle. Questa sera vedremo poi Witsel e Delaney agire dal primo minuto in mediana, di fronte a una difesa a 4 che vedrà al centro Hummles e Weigl. Toccherà infine al duo Akanji-Shulz completare il reparto arretrato e coprire le corsie: tra i pali del Borussia poi dovremmo vedere Hitz, visto che pure Burki è in dubbio dopo l’infortunio rimediato in campo contro il Borussia Monchengladbach pochi giorni fa.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 3 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 27 Brozovic, 23 Barella; 18 Asamoah; 9 Lukaku, 10 Lautaro. All. Conte

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): 35 Hitz; 16 Akanji, 15 Hummels, 33 Weigl, 14 Shulz; 6 Delaney, 28 Witsel, 23 Hazard, 11 Reus, 5 Hakimi; 19 Brand. All. Favre



